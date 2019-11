Mok z novo finančno injekcijo za shranjevanje dopinških vzorcev

"Pred šestimi leti sem napovedal, da bo Mok namenil deset milijonov dolarjev za boljšo zaščito nedopingiranih športnikov. To smo uresničili," je dejal Bach in dodal: "Danes pa v imenu Moka obljubljam novih deset milijonov dolarjev za naslednje: Mok začenja program globalnega dolgoročnega shranjevanja vzorcev in njihovega ponovnega testiranja, tudi za obdobje pred olimpijskimi igrami."

Kot pravi, to pomeni, da bodo ti vzorci shranjeni do deset let. Zdaj Mok shranjuje le vzorce, odvzete na samih OI. "Pozivamo mednarodne športne organizacije in nacionalne protidopinške agencije, da sprejmejo potrebne ukrepe za te vzorce pred igrami, saj so za to one odgovorne," je povedal Bach.

Da bi bilo to mogoče, je Mok pripravljen financirati potrebno infrastrukturo za shranjevanje na tisoče vzorcev, vzetih pred OI, športnim organizacijam in protidopinškim agencijam, je dodal predsednik Moka.

