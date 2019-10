Tudi slovenske olimpijske roke ne bodo povsem zvezane

Ko bodo športniki prihodnje leto v Tokiu vkorakali v olimpijsko areno, bodo njihova oblačila znova sponzorsko povsem "čista". Tudi pred tem v olimpijskih kolekcijah na fotografijah ne bodo smeli pozirati s čepicami svojih pokroviteljev. Mednarodni olimpijski komite ne tem področju ostaja neomajen.

A nekaj se vendarle spreminja. Znamenito pravilo 40, ki obravnava in predvsem omejuje oglaševanja, vendarle ni več tako strogo, kot je bilo do sedaj. MOK je namreč potrdil reformo, ki tudi v času olimpijskih iger dovoljuje oglaševalske akcije, v katerih nastopajo športniki.

Spremembe potrjujejo tudi pri Olimpijskem komiteju Slovenije. "MOK globalno odpira generično oglaševanje, zato ga bo tudi OKS. Zdaj že usklajujemo podpisovanje pogodb, ob tem pa bomo športnike obvestili o vseh novostih," pravi namestnik generalnega sekretarja za področji financ in marketinga Matic Švab.

In kaj to pomeni v praksi? Konkretno, plezalka Janja Garnbret in kajakaš Peter Kauzer bosta lahko tudi v času olimpijskih iger nastopala v oglasnih kampanjah svojih osebnih pokroviteljev. A ti oglasi se ne bodo smeli nanašati na olimpijske nastope. Pravilo pa velja zgolj za osebne pokrovitelje, in ne sponzorje zvez ali reprezentanc.