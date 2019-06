Bach zavrnil možnost neposrednega plačevanja športnikov

Skupina, imenovana "Athletes Germany" je pozvala Mok k distribuciji poštenega deleža od sponzorskih prihodkov, "saj so športniki središče olimpijskih iger". Temo so obravnavali na forumu športnikov aprila na Moku, a je Bach dejal, da bi vsakršno neposredno plačilo športnikom škodovalo OI.

"Če bi se to zgodilo, ste lahko prepričani, da bi imeli precej manj športov kot teh 33 na OI v Tokiu 2020 in sedem na OI 2022 v Pekingu. Ne bi imeli športnikov iz vseh 206 članic Moka, ampak precej manj," pravi Bach.

Predsednik je poudaril, da gre 90 odstotkov prihodkov k nacionalnim olimpijskim komitejem in športnim zvezam, a dodal, da mora Mok bolje pojasniti, kaj se zgodi z denarjem. "Nismo vedno najbolje pojasnili solidarnostnega modela športnikom in javnosti. Delamo na tem, da bo jasnejši," meni Bach.

Mok je sicer danes obelodanil 165 milijonov dolarjev dobička za olimpijsko leto 2018. Prihodki so znašali 2,206 milijarde dolarjev, vključno z 1,446 milijarde od televizijskih pravic in 550 milijonov dolarjev od največjih sponzorjev. Odhodki pa so znašali 2,068 milijarde dolarjev, 1,153 milijarde je šlo organizacijskim odborom, nacionalnim olimpijskim komitejem in športnim zvezam.