"Ne morem se spomniti nobenega, ki bi imel toliko narejenega že leto pred OI"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Olimpijske igre v Tokiu 2020 bodo, kot kaže, potekale v skladu s pregovorno japonsko natančnostjo. Predsednik krovnega olimpijskega gibanja Thomas Bach je namreč danes pohvalil prireditelje naslednjih poletnih olimpijskih iger, da so pri organizaciji iger presegli vse dosedanje prireditelje.

"Ne morem se spomniti nobenega drugega prireditelja, ki bi imel toliko narejenega že leto pred igrami," je Japonce pohvalil predsednik Moka Bach po srečanju izvršnega odbora Moka v Lozani. Pohvalil je tudi marketinški program teh iger, češ da je "že podrl vse rekorde".

A niso le Japonci navdušili prvega moža Moka. Tudi kandidata za igre 2026, prireditelja bodo izbrali na zasedanju skupščine v Lozani v ponedeljek, je Bach pohvalil.

Thomas Bach je navdušen nad pripravo olimpijskih iger Japoncev. Foto: Reuters

Bach je poudaril, da sta obe kandidaturi, švedska in italijanska, popolnoma v skladu z agendo 2020, načrtom olimpijskega gibanja v bližnji prihodnosti, in dodal, da imata obe državi veliko izkušenj z velikimi tekmovanji in sta na vrhu najuspešnejših držav v zimskih športih.

Zimske OI 2026 bo izvedel bodisi Milano v sodelovanju s Cortino d'Ampezzo ali pa Stockholm z Arejem.

Preberite še: