Zimski olimpijski ogenj iz Pekinga v slovensko soseščino?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Smučarska zvezdnika Alberto Tomba in Sofia Goggia ter deskarka Michela Moioli, vsi v Armanijevih oblačilih. Na drugi strani pa nekdanja hokejista Peter Forsberg in Jonas Bergqvist, zvezdnik hitrostnega drsanja Tomas Gustafson, smučarka Frida Hansdotter in tekačica Anna Holmlund. V ponedeljek se bodo vsi skupaj srečali v Lozani. Vsak na svoji strani bodo čakali na trenutek, ko bo predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomas Bach iz ovojnice potegnil list, na katerem bo zapisano ime gostitelja zimskih olimpijskih iger 2026.

Številni športniki te dni lovijo norme za olimpijske igre, ki jih bo prihodnje leto gostil Tokio. Dve leti pozneje se bo zimska druščina predstavila v Pekingu, ki bo postal prvi kraj z vlogo gostitelja tako poletnih kot zimskih iger. Sledi vrnitev v Evropo. Najprej Pariz 2024 s poletnimi igrami, nato pa … Milano s Cortino d'Ampezzo ali Stockholm z Aarejem?

Foto: Reuters

S Švedi bi do iger prišla tudi Latvija

Čeprav so zimski športi tradicionalno doma v tem delu Evrope, Švedska ni še nikoli gostila zimskih olimpijskih iger. Leta 1912 je sicer Stockholm gostil poletne igre, prav tiste, na katerih je sabljač v avstrijski ekipi Rudolf Cvetko kot prvi Slovenec osvojil olimpijsko odličje. Ko pa je poletne igre leta 1956 gostil Melbourne v Avstraliji, so v Stockholmu potekala tekmovanja v konjeništvu.

Zanimivo, če bi Stockholm prejel zaupanje mednarodne olimpijske družine, bi tudi leta 2026 del tekmovanja preselili v tujino. V švedski ponudbi prizorišč je namreč tudi Sigulda, latvijski kraj, kjer bi potekala tekmovanja v bobu, skeletonu in sankanju.

Friends Arena bi gostila uvodno slovesnost ZOI 2016. Foto: Sportida

Švedski del prizorišč pa je športno zelo tradicionalen. Tekmovanja v alpskem smučanju, smučanju prostega sloga in deskanju na snegu bi potekala v Aareju, ki je prav letos gostil svetovno prvenstvo alpincev. Falun bi bil dom skakalcev in kombinatorcev. Večina tekmovanj pa bi potekala kar v Stockholmu z okolico. Ne le dvoranski športi, temveč tudi biatlon, tek in del programa prostega sloga.

Švedi imajo kopico izkušenj z organizacijo velikih tekmovanj. Kar devet od dvanajstih prizorišč pa že služi svojemu namenu. Če bo kandidatura uspešna, bodo na Švedskem poleg začasnih prizorišč povsem na novo zgradili nov tekaško-biatlonski center.

Znova v soseščini?

Švedi so prepričani, da lahko ponudijo igre z dušo in predvsem močnim navijaških utripom. Na veliko bolj "poznavalsko" občinstvo, predvsem v primerjavi s Sočijem, Pjongčangom in Pekingom, pa lahko računajo tudi v Milanu, tako zaradi geografske lege kot tudi športne tradicije.

Foto: Getty Images

Milano je manj kot 150 kilometrov oddaljen od Torina, ki je zimske igre gostil leta 2006. Mimogrede, to so bile zadnje igre, s katerih so se slovenski športniki vrnili brez odličja. Je pa zato Torino neprimerno bližje Milanu kot Cortina d'Ampezzo, ki bi v primeru uspešne italijanske kandidature postala osrčje dogajanja na prostem.

Foto: Sportida Poleg uvodne slovesnosti, ki bi potekala na slovitem štadionu San Siro (Giuseppe Meazza), bi mesto mode gostilo še tekmovanja v hokeju ter hitrostnem in umetnostnem drsanju. Več tekmovanj bi potekalo blizu slovenske meje. V Val di Fiemme bi se ob italijanski zmagi naselili nordijski smučarji. Alpske smučarje bi si razdelila Bormio in Cortina d'Ampezzo. Druga naj bi prevzela tudi tekmovanja v ledeni stezi in biatlonu. Deskarji in smučarji prostega sloga bi se za odličja borili v Livignu.

Velika večina prizorišč že služi svojemu namenu. Predvidena je zgolj gradnja ene dvorane. Že vse od prvega stoletja pa stoji potencialno prizorišče končne slovesnosti. Gre za slovito areno v Veroni, ki je pred kratkim gostila tudi zadnje dejanje Gira d'Italia.