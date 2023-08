Za avstralskega plavalnega kralja bodo OI v Parizu zadnje

Avstralski plavalni kralj Kyle Chalmers je danes vznemiril športne navdušence na peti celini, ko je dejal, da bodo olimpijske igre v Parizu 2024 njegove tretje in obenem tudi zadnje. A sprinterski zvezdnik je pozneje pojasnil, da to ne pomeni konca kariere.

Petindvajsetletnik je prejšnji mesec osvojil zlato na 100 m prosto na svetovnem prvenstvu na Japonskem in s tem osvojil edino medaljo, ki se mu je dolgo izmikala.

To mu je dalo popoln nabor odličij, saj jih je dosegel tudi na olimpijskih igrah, igrah Commonwealtha in svetovnem prvenstvu v kratkih bazenih.

"To bodo zadnje olimpijske igre zame, brez dvoma," je dejal Chalmers za športni radio SEN.

"Naslednje leto bom star 26 let in celo letos, ko sem bil v ogrevalni sobi, sem bil najstarejši z veliko prednostjo. Tam so zdaj fantje, rojeni leta 2003 ali 2004. Star bom in pripravljen začeti naslednje poglavje svojega življenja," je menil avstralski zvezdnik.

Sprva so si njegove izjave na peti celini razlagali, da bo končal kariero, vendar je olimpijski prvak iz Ria 2016 pozneje na Instagramu pojasnil, da temu ni tako.

Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

"Mediji za vabo za klike spet trdo delajo. Ne bom se še upokojil! Citat je bil 'To bodo moje zadnje olimpijske igre'," je poudaril.

"Po olimpijskih igrah je veliko tekmovanj, ki mi še vedno dajejo priložnost, da zastopam svojo državo na najvišji ravni. Imamo svetovno prvenstvo v kratkih bazenih leta 2024, SP leta 2025, igre Commonwealtha leta 2026 in veliko svetovnih pokalov. Imam veliko naslovov, ki jih je treba ubraniti," je dodal plavalec, ki je v Riu pri komaj 18 letih osvojil zlato na 100 metrov prosto, leta 2021 v Tokiu pa je dodal srebro.

Brez dvoma bo Chalmers med favoriti na igrah v Parizu, ki se bodo začele 26. julija 2024.