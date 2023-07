Tudi zadnji dan ni minil brez svetovnega rekorda

Litovka Ruta Meilutyte je s časom 29,16 sekunde za 14 stotink popravila rekord na 50 m prsno in osvojila drugo zlato na tem prvenstvu (100 m). Izboljšala je rekordno znamko, ki jo je dan prej izenačila (29,30). Drugo mesto je pripadlo Američanki Lilly King, tretje pa do danes sorekorderki Benedetti Pilato iz Italije.

Najbolj zanimiva preizkušnja zadnjega dne je bila najdaljša moška. Na 1500 m sta Tunizijec Ahmed Hafnaoui in Američan Bobby Finke uprizorila sijajen dvoboj, na koncu pa je za vsega pet stotink sekunde slavil Hafnaoui in postavil rekord prvenstev s 14:31,54. Za svetovnim rekordom Kitajca Suna Yanga je zaostal pol sekunde.

Ahmed Hafnaoui je postavil rekord svetovnih prvenstev. Foto: Reuters

Tunizijec je osvojil še drugo zlato kolajno (800 m) na prvenstvu, ima pa še srebrno na 400 m. Danes drugouvrščeni Finke je bil že tretji na 800 m. Tretji je bil Avstralec Samuel Short, zlat na 400 m in srebrn na 800.

Do drugega zlata v Fukuoki je prišla tudi Kanadčanka Summer McIntosh, ki je bila najboljša na 400 mešano. Prepričljivo je slavila z rekordom prvenstev in ugnala Američanko Katie Grimes ter Avstralko Jenna Forrester.

Švedinja do jubilejne desete zlate medalje

Sarah Sjöström je bila najboljša tudi na 50 m prosto. Foto: Reuters Novo zlato kolajno, drugo na tem prvenstvu, skupaj pa že jubilejno deseto, je osvojila Švedinja Sarah Sjöström na 50 m prosto. V soboto je slavila že na 50 m delfin in postavila svetovni rekord v polfinalu na 50 m prosto (23,61). Danes je za Švedinjo, ki je za vsega stotinko sekunde zgrešila svojo najboljšo znamko, preizkušnjo končala Avstralka Shayna Jack, bron je pripadel Kitajki Zhang Yufei.

Edino preostalo posamično preizkušnjo je na 50 m hrbtno dobil Američan Hunter Armstrong. Prehitel je rojaka Justina Ressa in Kitajca Xu Jiayuja.

Za konec sta bili na vrsti še štafeti 4 x 100 mešano. Moško so z rekordom prvenstev dobili Američani pred Kitajci in Avstralci, žensko pa Američanke, ki so bile boljše Avstralk in Kanadčank.

Najvišje uvrščeni Slovenec Stevens

Za najboljšo slovensko uvrstitev je na SP na Japonskem poskrbel Peter John Stevens. Foto: Plavalna zveza Slovenije Zadnji dan slovenskih nastopov ni bilo. Najboljšo uvrstitev je zabeležil Peter John Stevens, ki je bil je bil na 50 m prsno osmi. Sloveniji je priboril 11. finale ter prvega po SP v Kazanu pred osmimi leti (Damir Dugonjić).

Dvakrat je v polfinalu plavala tudi Neža Klančar. Na 50 m delfin je zasedla deseto mesto, na 50 m prosto pa 15. V polfinalu na 200 m prosto je plavala tudi Janja Šegel in končala na 16. mestu.

Najuspešnejša reprezentanca bazenskega plavalnega dela je bila Avstralija s 13 zlatimi kolajnami. Skupaj so osvojili 25 medalj. Več jih je v osmih dneh zbrala reprezentanca ZDA, 38, od tega sedem zlatih. Tretje mesto tako po številu kolajn (16) kot po žlahtnosti (5 zlatih) je zasedla Kitajska.