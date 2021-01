Želva: Velika napaka ekipe, Rus je vržen pod vlak

Minilo je več kot pol leta, odkar je Urke podpisal s KSW, a vse do danes borbe v tej najbolj znani evropski organizaciji še ni nastopil. Vmes so ga Poljaki "posodili" Bellatorju, kjer je oktobra lani v Milanu navdušil svet in brez težav prišel do svoje že 11. zmage med profesionalci. S tem je vzbudil zanimanje tudi pri svojih delodajalcih, da so mu končno le priskrbeli tekmeca.

Uradno tehtanje in soočenje Jurišiča in Musajeva:

Žrtev rivalstva Soldić – Jurišič

Pri KSW so mu kar za debi namenili neporaženega Rusa Šamila Musajeva (14-0-0), ki ima zanimivo istega menedžerja kot Roberto Soldić. Ni dvakrat za reči, da želijo s skupnimi močmi utišati slovenskega borca, a izkušeni Bojan Kosednar - Želva je mnenja, da je ekipa promotorja Ivana Dijakovića sprejela napačno odločitev.

Bojan Kosednar ne vidi drugega kot zmage slovenskega borca. Foto: Vid Ponikvar

"Ne vidim enega razloga, zakaj bi Šamil sprejel tako borbo. Imel je vse, da postane šampion v lahki kategoriji, zdaj je skočil v velter, čeprav to ni. Šamil ne nosi teh kilogramov, kot jih pravi veltraši. To se vidi tudi po širini ramen, občutek imam, da je žrtev tega osebnega rivalstva Soldića in Jurišiča ter njegove menedžerske ekipe. Mislim, da je vržen pod vlak," je Želva v svojim slogu podal mnenje v podkastu 24 rund.

Kdo bo zmagal? Uroš Jurišič 199 +

Šamil Musajev 33 + Oddanih 232 glasov

Stavil bi vse, kar ima

"Edina pomanjkljivost, ki jo vidim pri Jurišiču, so udarci v nogo, nekaj neodgovorjenih je imel tudi v Bellatorju. Verjamem, da na tem gradijo tudi v ruski ekipi, a pozabite, to ne bo dovolj. Ko sem se pogovarjal z njim, vidim, kako verjame vase, pa to ni plod neke navidezne moči, ampak vse to je resnično. Vem, da bomo po borbi spet lahko rekli le 'vau!','' je še dodal Kosednar, ki je svoje besede začinil še s tem, da bi na zmago Jurišiča stavil vse, kar ima, saj možnosti za kaj drugega kot za zmago Slovenca ni.

KSW 58 se bo začel ob 20. uri, Jurišič pa bo v kleto pritekel predvidoma okoli 22. ure. Raje se pred zaslone preselite malo prej, te borbe ne smete zamuditi.

Lista borb na KSW 58:

Preberite še: