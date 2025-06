Francesca Parmesani brez izločilnih bojev na sabljaškem EP

Slovensko sabljačico Francesco Parmesani so malenkosti ločile od uvrstitve v izločilne boje najboljših 64 tekmovalk na letošnjem evropskem prvenstvu v Genovi. V skupinskem delu v disciplini meč je dosegla dve zmagi in doživela štiri poraze, kar ji je na koncu navrglo 69. mesto.

Triindvajsetletna Italijanka s slovenskim potnim listom, ki je pred slabim mesecem debitirala v slovenski izbrani vrsti, je premagala Švedinjo Louise Ulltjarn in Nizozemko Sophie Reesnick, od nje pa so bile boljše Madžarka Kinga Dekany, Francozinja Lauren Rembi, Finka Outi Jaakkola in Poljakinja Alicja Klasik.

Druga slovenska predstavnica Lia Calcina v skupinskem delu ni okusila slasti zmage, tako da je tekmovanje končala na 93. mestu. V njeni skupini so jo premagale Belgijka Aube Vandingenen, Rusinja Aizanat Murtazajeva, Ukrajinka Dzhoan Feybi Bežura, Nemka Laura Katalin Wetzker, Španka Nicole Lixandru in Luksemburžanka Anna Zens.

Po nastopih Parmesani in Calcina so se končali slovenski nastopi na letošnjem celinskem tekmovanju v glavnem mestu Ligurije. V izločilne boje sta se uvrstila Jan Golobič v disciplini meč in Peter Krajnc v disciplini sablja, obema pa nato ni uspel preboj med najboljših 32. Za Golobiča je bil usoden Rus Artjom Sarkisijan, za Krajnca pa Francoz Jean-Philippe Patrice.

Golobič je v skupinskem delu dosegel štiri zmage in doživel dva poraza. Nizozemec Tristan Tulen, Čeh Matyas Pavlik, Nemec Ole Petersen in Petar Damjanoski iz Severne Makedonije niso bili kos 33-letnemu Ljubljančanu, ki je izgubil proti Poljaku Damianu Michalaku in Švedu Hugu Brandebergu.

Enaindvajsetletni Krajnc je v skupinskem delu ugnal Ukrajinca Andrija Jagodko in Bolgara Kalojana Peševa, od njega pa so bili boljši Belorus Sergej Kisel, Nemec Frederic Kindler, Madžar Nicolas Iliasz in Italijan Michele Gallo.

V Liguriji sta nastopila še dva slovenska sabljača v disciplini meč, Rok Sobočan in Timon Grubar pa v skupinskem delu nista dosegla nobene zmage.