Poljaki zaradi Rusov ne bodo gostili svetovnega pokala,

"Ne moramo organizirati tega tekmovanja pod pogoji Fie, ki je uveljavila 'dobrodošlico' ruskim športnikom,"je povedal podpredsednik poljske zveze Adam Konopka.

Že 7. marca je Nemška sabljaška zveza iz istega razloga tudi odpovedala svetovni pokal v floretu za ženske.

Plavalna zveza s svojo delovno skupino o Rusih in Belorusih

Krovna mednarodna zveza za vodne športe (World Aquatics) je danes sporočila, da bo ustanovila svojo delovno skupino, ki bo preučila možnosti za vrnitev ruskih in beloruskih športnikov na tekmovanja pod njenim okriljem. Ugotovitve o možnostih vrnitve bo zveza sporočila do julija.

Zveza je danes na zasedanju v Lozani ustanovila delovno skupino, kar je v skladu z nedavno napovedjo Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok), da bo tudi na tak način preiskoval možnosti za vrnitev ruskih in beloruskih športnikov na olimpijska tekmovanja.

Mok naj bi s to skupino poskrbel za enotno tolmačenje smernic glede morebitne vrnitve športnikov iz teh dveh držav na OI. V delovni skupini bodo zbrani predstavniki poletnih in zimskih olimpijskih športov ter neolimpijskih športov.

Plavalna zveza bo ustanovila svojo skupino, vodila jo bo predsednica panamske zveze Maureen Croes. Pri mednarodni zvezi so dodali, da se zavedajo zahtevnosti dela skupine, zato bo ta izsledke predstavila šele na naslednjem zasedanju julija.

Ruski in beloruski plavalci zaradi ruske agresije na Ukrajino že od marca lani ne smejo nastopati na mednarodnih tekmovanjih, danes so pri World Aquatics poudarili, da prepoved še vedno velja. Prav tako so poudarili, da krovna zveza podpira ukrajinske športnike in jim pomaga pri izvedbi tekmovanj in treningov.