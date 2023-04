V Moku odločitev kijevske vlade zavračajo kot škodljivo

Ukrajinska vlada je svojim športnikom v četrtek uradno odredila obvezni bojkot tekmovanj, na katerih sodelujejo športniki iz Rusije in Belorusije.

V Mednarodnem olimpijskem komiteju so se seznanili s to odločitvijo. "Če bi bila taka odločitev izvedena, bi to zgolj prizadelo ukrajinske športnike in nikakor ne bi vplivalo na potek vojne, ki jo svet želi končati in jo v Moku tako ostro obsojamo," so danes sporočili iz Moka.

V Moku vztrajajo pri stališču, "da vlade ne odločajo o tem, kateri športniki lahko sodelujejo na katerih mednarodnih tekmovanjih". Če bi uresničili ukaz ukrajinske vlade, bi bil "prav tako v nasprotju s stališčem nekaterih ukrajinskih športnikov in drugih članov ukrajinske olimpijske skupnosti", so sporočili iz Moka.

V Moku opozarjajo, da je bilo po svetu 70 oboroženih spopadov, vojn ali kriz in da nacionalni olimpijski komiteji, ki jih ti spopadi zadevajo, spoštujejo načela olimpijske listine in ne bodo pozivali k bojkotom.

Odločitev so sprejeli na predlog Vadima Gutsajta, ministra za mladino in šport, ki je hkrati tudi predsednik ukrajinskega nacionalnega olimpijskega komiteja.

Nemška tiskovna agencija navaja, da odločitev ukrajinske vlade velja za vsa tekmovanja, vključno s kvalifikacijskimi tekmovanji za olimpijske igre 2024. Če bi se športniki kljub temu udeležili tekmovanj, na katerih nastopajo tudi beloruski ali ruski športniki, bi to lahko privedlo do tega, da bi športnim zvezam v Ukrajini odvzeli njihov status.

S tem se je ukrajinska vlada odzvala na priporočila Moka, da dovoli športnikom iz Rusije in Belorusije udeležbo na tekmovanjih kot nevtralnim udeležencem brez nacionalnih oziroma državnih simbolov in oznak.

