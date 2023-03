Olimpijski komite Slovenije ne razmišlja o bojkotu OI 2024

Potem ko je v torek Mednarodni olimpijski komite (Mok) podprl delno vrnitev ruskih in beloruskih športnikov na mednarodna tekmovanja, a še ni izrekel odločitve za olimpijske igre 2024, so se odzvali tudi pri Olimpijskem komiteju Slovenije-Združenju športnih zvez (OKS-ZŠZ), kjer podpirajo poteze Moka. Ne razmišljajo pa o bojkotu iger.

"V želji, da se vojna v Ukrajini čim prej konča in da se v teh težkih časih ukrajinskim športnicam in športnikom čim bolj pomaga, pa je treba imeti pred očmi tudi spoštovanje človekovih pravic in nediskriminatorno obravnavo vseh športnikov ne glede na narodnost, raso, spol, jezik in vero, skladno z Olimpijsko listino in Ustanovno listino Združenih narodov. To je cilj, ki ga zasleduje mednarodna krovna športna organizacija, katere del je tudi Olimpijski komite Slovenije," je zapisal predsednik OKS-ZŠZ Franjo Bobinac.

Dodali so, da mora šport združevati, ne pa deliti. "V športu ni prostora za politiko, zato v okviru naše mednarodne olimpijske družine ves čas iščemo različne načine, da ta ostane čist, z jasnimi pravili in dostopen vsem. Idealna rešitev te zapletene situacije ne obstaja. V okviru OKS-ZŠZ zato podpiramo stališče Moka pri nadaljnjem iskanju rešitev v korist športa, v nobenem primeru pa ne podpiramo nekaterih razmišljanj o bojkotu največjega športnega dogodka na svetu," je v sporočilu za javnost dodal Bobinac.

Sledili bodo smernicam MOK

Pojasnil je, da bodo na OKS-ZŠZ zato še naprej vodili razpravo znotraj "naše olimpijske družine ter sledili smernicam, ki nam jih bo naložil Mok, ter o omenjeni tematiki in zadnjih znanih stališčih razpravljali tudi s predstavniki naših članic na izvršnem odboru OKS-ZŠZ meseca maja".

Občutljivo vprašanje vrnitve ruskih in beloruskih športnikov na olimpijske igre v Parizu 2024 želi Mok reševati skupaj z neodvisno delovno skupino. Novo telo naj bi poskrbelo za enotno tolmačenje smernic Moka za vrnitev športnikov obeh držav na mednarodna tekmovanja. Dalo pa naj bi tudi smernice za morebitno vrnitev športnikov obeh držav na olimpijske igre, ki ga Mok na torkovem zasedanju v Lozani še ni podprl.

V delovni skupini bodo zbrani predstavniki poletnih in zimskih olimpijskih športov ter neolimpijskih športov, še napovedujejo na Moku. "Moramo jim zaupati. To je najboljša pot, da poiščemo skupno rešitev. Odločitve, ki bi bila po godu vsem, ni," je v zvezi s tem povedal predsednik Moka Thomas Bach.

Mok je podprl vrnitev ruskih in beloruskih športnikov na mednarodna tekmovanja. Foto: Reuters

Odločitev dviguje prah

V torek je Mok je podprl vrnitev ruskih in beloruskih športnikov na mednarodna tekmovanja. Ruski športniki naj bi nastopali pod nevtralno zastavo brez nacionalnih simbolov.

Športniki obeh držav, ki so povezani z vojsko in drugimi varnostnimi organi, naj bi bili še naprej izključeni z vseh vrst tekmovanj. Eden od pogojev je tudi, da na tekmovanja ne smejo športniki, ki so podprli rusko vojsko v Ukrajini.

Mok je mednarodnim športnim zvezam predlagal še, da tekmovanja spet odprejo za športnike iz omenjenih držav. Zaenkrat tako ostajajo za Ruse in Beloruse zaprta le moštvena tekmovanja.

Manjka pa dokončna odločitev o nastopu na olimpijskih igrah 2024. Ta bo na dnevnem redu v kasnejšem terminu, je pa Bach večkrat nakazal, da je za nastop, saj izključitev športnikov s tekmovanj na podlagi kraja rojstva ali potnega lista smatra za diskriminacijo.

