Mok za vrnitev Rusije na OI predlaga ustanovitev delovne skupine

Občutljivo vprašanje vrnitve ruskih in beloruskih športnikov na olimpijske igre v Parizu 2024 želi Mednarodni olimpijski komite reševati skupaj z neodvisno delovno skupino, so sporočili z Moka.

Novo telo naj bi poskrbelo za enotno tolmačenje smernic Moka za vrnitev športnikov obeh držav na mednarodna tekmovanja. Dalo pa naj bi tudi smernice za morebitno vrnitev športnikov obeh držav na olimpijske igre, ki ga Mok na torkovem zasedanju v Lozani še ni podprl.

V delovni skupini bodo zbrani predstavniki poletnih in zimskih olimpijskih športov ter neolimpijskih športov, še napovedujejo na Moku.

"Moramo jim zaupati. To je najboljša pot, da poiščemo skupno rešitev. Odločitve, ki bi bila po godu vsem, ni," je v zvezi s tem povedal predsednik Moka Thomas Bach.

V torek je Mok je podprl vrnitev ruskih in beloruskih športnikov na mednarodna tekmovanja. Ruski športniki naj bi nastopali pod nevtralno zastavo brez nacionalnih simbolov.

Športniki obeh držav, ki so povezani z vojsko in drugimi varnostnimi organi, naj bi bili še naprej izključeni z vseh vrst tekmovanj. Eden od pogojev je tudi, da na tekmovanja ne smejo športniki, ki so podprli rusko vojsko v Ukrajini.

Mok je mednarodnim športnim zvezam predlagal še, da tekmovanja spet odprejo za športnike iz omenjenih držav. Zaenkrat tako ostajajo za Ruse in Beloruse zaprta le moštvena tekmovanja.

Manjka pa dokončna odločitev o nastopu na olimpijskih igrah 2024. Ta bo na dnevnem redu v kasnejšem terminu, je pa Bach večkrat nakazal, da je za nastop, saj izključitev športnikov s tekmovanj na podlagi kraja rojstva ali potnega lista smatra za diskriminacijo.

A v tem trenutku je za takšno odločitev prezgodaj in s tem se bo zdaj ukvarjala omenjena komisija. "Situacija je zelo kompleksna in se lahko spreminja iz meseca v mesec, celo iz dneva v dan," pravi predsednik Moka.

A časa ni na pretek. Po pravilniku mora Mednarodni olimpijski komite leto dni pred začetkom iger nacionalnim olimpijskim komitejem poslati vabila. Končna odločitev za Pariz 2024 bi morala tako biti znana vsaj do 26. julija.

Mok je prav tako proti temu, da bi bili Rusija in Belorusija gostiteljici mednarodnih športnih prireditev, mednarodne zveze pa so dobile jasno sporočilo, naj na velika tekmovanja ne vabijo politikov iz omenjenih držav.

Pred letom dni, ko se je začel ruski napad na Ukrajino, je Mok svojim članicam priporočil izključitev Rusije in Belorusije z vseh tekmovanj.

