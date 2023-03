Mednarodna atletska zveza ne bo prižgala zelene luči Rusom

"World Athletics svoje odnosa do tega ni spremenila", so zapisali pri WA. Tam so nazadnje pretekli teden potrdili prepoved nastopa ruskih in beloruskih športnikov na mednarodnih tekmovanjih,

"Kar govorijo na Moku, je še vedno v pristojnosti in odgovornosti posameznih zvez," še dodajajo, In svetovni zvezi sledi tudi Evropska atletska zveza (EAA).

V atletskih krogih dodajajo še, da si ne znajo predstavljati nastopa ruskih športnikov na olimpijskih igrah v Parizu prihodnje leto, dokler bo Rusija z vojaškim aparatom napadala Ukrajino.

