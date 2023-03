Olimpijska podprvakinja kršila dopinška pravila. Čaka jo dolg prisilni počitek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dobitnica srebrne medalje na olimpijskih igrah v Tokiu Američanka Raven Saunders bo morala prisilno počivati 18 mesecev. Ameriška protidopinška agencija (Usada) je namreč sporočila, da je atletinjo suspendirala za leto in pol, ker je kršila protidopinška pravila bivanja in je trikrat posredovala lažne podatke.

"Ker nam je trikrat v 12-mesečnem obdobju posredovala lažne podatke o bivališču, to pomeni kršitev protokola Usade za testiranje olimpijskega in paraolimpijskega gibanja in mednarodnih atletskih protidopinških pravil," Usadino izjavo za javnost navaja hrvaška tiskovna agencija Hina.

Ameriška atletinja Raven Saunders bo tako julija izpustila prvenstvo ZDA, pa tudi svetovno prvenstvo v Budimpešti avgusta, bo pa lahko nastopila na olimpijskih igrah v Parizu prihodnje leto. Če se bo tja uvrstila.

Šestindvajsetletnica, ki jo je na igrah v Tokiu premagala le Kitajka Gong Lijiao, se je na odločitev o suspenzu odzvala v objavi na Twitterju: "Kot veteranka bi vsekakor morala biti boljša in prevzemam polno odgovornost za svoja dejanja. Nisem padla na dopinškem testu. Vedno sem bila zagovornica čistega športa ... "