Anita Horvat z odličnim tekom do naslova evropske podprvakinje!

Anita Horvat (Velenje) je v finalu zadnjega dne 37. dvoranskega evropskega prvenstva v atletiki v Istanbulu v teku na 800 osvojila srebrno medaljo z 2:00,54 sekunde. Zmagala je evropska prvakinja in lastnica izida sezone na svetu, Britanka Keely Hodgkinson (1:58,66).

Anita Horvat je nastopila kot zadnja v 12-članski slovenski ekipi, v kateri je Tina Šutej prav zadnji dan EP na slovesnosti prejela srebrno medaljo za drugo mesto v skoku s palico, ki ga je osvojila večer prej.

"Izjemno sem vesela in ponosna, da mi je uspelo. Vedela sem, da si vsaka od osmih finalistk želi medalje, tako kot sem si jo sama. Bila sem na peti, zunanji progi in sem vedela, da imam pod kontrolo začetek tekme, čeprav so me tekmice skušale zapreti. Že na začetku sem si izborila dober položaj, borila sem se po svojih najboljših močeh. Sledila sem Hodgkinson, ki je bila sicer tokrat premočna. Toda šele ko sem prečkala ciljno črto, sem dokončno vedela, da sem osvojila srebro," je takoj po prihodu v cilj povedala Horvatova.

Keely Hodgkinson, srebrna na zadnjih olimpijskih igrah in svetovnem prvenstvu, je vodila od starta do cilja. Po nekaj manjših težavah v samem začetku, bila je četrta, pa je Horvatova vse kroge začela in končala na drugem mestu ter je tudi v ciljni ravnini zanesljivo zadržala srebrno medaljo za svoj največji uspeh v karieri. Tretja je bila Francozinja Lorea Ibarzabal (2:00,85).

Na tem EP je zmagala tako v svoji kvalifikacijski skupini in nato tudi v polfinalni, na prvenstvo pa je prišla v vlogi favoritinje za zmagovalni oder in tretjim izidom sezone Evropejk.

Anita Horvat je osvojila drugo slovensko odličje na EP. Foto: Reuters

Leta 2017 in 2019 je na svetovnih prvenstvih tekla na 400 m, kjer je tudi slovenska rekorderka. Tudi na lanskem SP na prostem v ZDA je bolj za ogrevanje sicer tekla na en stadionski krog. V zadnjih letih se je namreč posvetila dvakrat daljši razdalji. Na njej je lani v Eugenu na SP prišla prvič v karieri na veliki tekmi v finale in bila sedma.

Na 800 m se je izkazala že na začetku te zime in v Karlsruheju 27. januarja na mitingu zlate svetovne serije s časom dveh minut in 44 stotink dosegla osebni rekord in premagala tudi Freweyni Hailu iz Etiopije, srebrno lani na dvoranskem SP v Beogradu. Na prostem ima Horvat osebni rekord na 800 m pod dvema minutama, 1:58,96 je tekla lani v Chorzowu na Poljskem.

Horvatova je kot edina članica slovenske reprezentance nastopila zadnji dan prvenstva izmed 12-članske slovenske ekipe, v kateri je bila že srebrna Tina Šutej v skoku s palico, peta Neja Filipič v troskoku in osma Maruša Mišmaš Zrimšek na 3000 m. Želje pred odhodom na EP sta bili dve medalji in še dve uvrstitvi do osmega mesta.

Izidi, finalne odločitve (6 od 13):

moški:

- 3000 m:

1. Jakob Ingebrigtsen (Nor) 7:40,32

2. Adel Mechall (Špa) 7:41,75

3. Elzan Bibič (Srb) 7:44,03

- 4 X 400 m:

1. Belgija 3:05,83

2. Francija 3:06,52

3. Nizozemska 3:06,59

- daljina:

1. Miltiadis Tentoglou (Grč) 8,30

2. Thobias Montler (Šve) 8,19

3. Gabriel Bitan (Rom) 8,00

- sedmeroboj:

1. Kevin Mayer (Fra) 6348

2. Sander Skotheim (Nor) 6318

3. Risto Lillemets (Est) 6079



ženske:

- 4 X 400 m:

1. Nizozemska 3:25,66

2. Italija 3:28,61

3. Poljska 3:29,31

- višina:

1. Jaroslava Maučik (Ukr) 1,98

2. Britt Weerman (Niz) 1,96

3. Katerina Tobašnik (Ukr) 1,94