Tina Šutej do naslova evropske podprvakinje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najboljša slovenska atletinja zadnjega obdobja Tina Šutej (Kladivar Celje) je na 37. dvoranskem evropskem prvenstvu v atletiki v Istanbulu osvojila srebrno medaljo v skoku s palico s 4,75 m. Zmagala je Finka Wilmo Murto, evropska prvakinja na prostem je skočila državni rekord 4,80 m. Anita Horvat (Velenje) je v drugi polfinalni skupini na 800 m zmagala (2:03,11) in se s tem zanesljivo uvrstila v nedeljski finale, ki bo 18.35 po slovenskem času. Imela je skupno sedmi čas.

Štiriintridesetletnica Tina Šutej, ki je Ostravi na Češkem je 2. februarja letos s 4,82 metra izboljšala svoj slovenski dvoranski in tudi absolutni rekord, je pred dvema letoma na dvoranskem EP v poljskem Torunu prav tako zasedla drugo mesto. Tretja je bila Čehinja Amalie Švabikova (4,70 m).

Najboljše tri v skoku s palico. Foto: Reuters

Wilma Murto je Tini Šutej preprečila, da bi postala najboljša v zgodovini slovenske atletike na dvoranskih EP. Zlato odličje je doslej osvojila le Jolanda Čeplak, ki je v teku na 800 m 3. marca leta 2002 na Dunaju dosegla še zdaj veljavni svetovni rekord (1:55,82). Čeplakova je bila doslej edina v slovenski atletiki z dvema medaljama s teh tekmovanj, na 800 m je bila bronasta še leta 2007 v Birminghamu.

Anita Horvat s sedmim časom v finale

Na teku na 800 metrov je bila v prvi skupini in skupno s časom 2:00,05 najhitrejša evropska prvakinja Britanka Keely Hodgkinson, srebrna na zadnjih olimpijskih igrah in svetovnem prvenstvu. Druga v prvi skupini, ki je bila pričakovano veliko hitrejša od druge, je bila lanska mladinska svetovna podprvakinja, Švicarka Audrey Werro (2:01,19).

Anita Horvat je bila takoj po startu na prvem mestu, a jo je skušala za hitrejši tek prehiteti Madžarka Bianka Kerr. To ji je uspelo po dobri tretjini nastopa, tik za njo je bila Horvat. Slednja je v zaključku znova prišla na prvo mesto, v ozadju pa je bilo v ciljni ravnini veliko prerivanja, v katerem je izpadla ena izmed največjih favoritinj. Isabelle Boffey, pred dvema letoma je osvojila evropski naslov med mlajšimi članicami, ima drugi čas Evropejk sezone, a je končala na zadnjem mestu. Izpadla je tudi Kerrova.

V finalu je moj cilj medalja, v načrtu imam, da bom sledila favorizirani Hodgkinson," je dejala Anita Horvat. Foto: Reuters

"Dosegla sem svoj cilj. Zmagala sem v skupini in se uvrstila v finale, ob tem pa se nisem zapletla v prerivanje. Pričakovala sem, da bo Boffey skušala priti na čelo, me je pa presenetila Madžarka. V finalu je moj cilj medalja, v načrtu imam, da bom sledila favorizirani Hodgkinson," je napovedala Horvatova, ki ima za omenjeno Hodgkinsonovo in Boffeyjevo tretji izid sezone.

Tretja slovenska predstavnica Neja Filipič (Mass) pa nastopa v finalu troskoka.

Preberite še: