Maruša Mišmaš Zrimšek v finalu, Anita Horvat v polfinalu EP

Anita Horvat ima tretji izid sezone v Evropi in je v ožjem krogu favoritinj za medalje. Najboljša je bila v drugi skupini in je s 2:03,06 dosegla skupno četrti izid med vsemi.

Maruša Mišmaš Zrimšek je bila peta v prvi skupini kvalifikacij, z 8:58,71 je imela tudi skupno peti čas. "Med tekom sem se počutila zelo umirjeno, ker sem videla, da nas v skupinici teče samo šest in da imamo že dovolj prednosti pred ostalimi, da se nas bo vseh šest uvrstilo v finale. Tako sem samo umirjeno tekla do cilja in sem zadovoljna, da se nisem preveč utrudila, saj je finale na vrsti že jutri, se pravi po manj kot 24 urah. Zdaj se moram čim bolje pripraviti, spočiti in jutri v finalu dati vse od sebe," je za Atletsko zvezo Slovenije povedala Mišmaš Zrimšek.

V kvalifikacijah skoka v višino je izpadla Lia Apostolovski (Mass), dosegla je 13. izid z 1,82, metra. Zadnji je slovenske nastope končal Jan Luxa (Mass) in po treh serijah kvalifikacije troskoka in z izidom sezone, 15,70 m, končal EP na 16. mestu.

Skupaj je prvi dan EP nastopilo sedem slovenskih predstavnikov od 12-članske ekipe. Na 800 m sta tekli tudi Veronika Sadek (AADS), ki je bila 17. z 2:04,78, in Jerneja Smonkar (Velenje), ki je zasedla 24. mesto z 2:06,96.

Prvi med Slovenci na tem prvenstvu je tekel Jan Vukovič (Kladivar) na 800 m in zasedel 22. mesto z 1:49,90.