Že prvi dan v ogenj številčna slovenska zasedba

Osemindvajsetletna Anita Horvat je dvoransko turnejo svetovne atletike končala na skupnem tretjem mestu, najhitreje to zimo je tekla 2:00,44. Pred njo sta po izidih sezone v Evropi le Britanki.

Evropska prvakinja Keely Hodgkinson, srebrna na zadnjih olimpijskih igrah in svetovnem prvenstvu, ima prvi izid leta na svetu (1:57,18). Isabelle Boffey, pred dvema letoma je osvojila evropski naslov med mlajšimi članicami, ima prijavljen drugi čas z 2:00,25.

"Občutki pred EP so dobri. Zelo dobro sem pripravljena, za čas krepko pod dvema minutama. V tej zimi mi to še ni uspelo, a sem končala na tretjem mestu v svetovni dvoranski seriji, prav tako imam tretji izid v Evropi in si želim zelo visoko, v Turčijo grem po medaljo," je pred EP povedala Horvatova. Izmed 12-članske slovenske reprezentance na prvenstvu, ki se bo končalo 5. marca, bosta na 800 m tekmovali tudi Jerneja Smonkar (Velenje) in Veronika Sadek (AADS).

Lia Apostolovski Foto: Reuters

Med tekmovanjema moških in žensk na štiri dvoranske kroge bo ob 17.05 kvalifikacije v skoku v višino začela tudi Lia Apostolovski (Mass). Avgusta lani je v Münchnu zasedla sedmo mesto, pred tem je v finalu nastopila tudi na svetovnem prvenstvu v Eugenu in bila 12.

Ob 17.53 se bodo začele kvalifikacije v troskoku, nastopil bo tudi Jan Luxa (Mass). V prvem krogu teka na 3000 m bo ob 18.30 nastopila še Maruša Mišmaš Zrimšek (Mass). Slednja je bila lani na EP v Münchnu 15. na 3000 m z zaprekami in 14. v finalu SP, predlani pa šesta na olimpijskih igrah v Tokiu. Pred letošnjo sezono je zamenjala trenerja in sedaj vadi pod vodstvom Nemca Wolfganga Heiniga. Prvenstvo v Turčiji bo prvi test nove naveze na velikem tekmovanju.

