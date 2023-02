Tina Šutej in Anita Horvat po medaljo, preostali pa ...

Tina Šutej: "Moje počutje je dobro in vesli me, da tako dobro skačem ter da sem favoritinja. To je lep občutek. Dovolj sem stara in izkušena, da mi to ni v breme."

Tina Šutej: "Moje počutje je dobro in vesli me, da tako dobro skačem ter da sem favoritinja. To je lep občutek. Dovolj sem stara in izkušena, da mi to ni v breme." Foto: Bojan Puhek

Najboljša slovenska atletinja Tina Šutej bo prvo ime 12-članske slovenske reprezentance, ki bo nastopila na dvoranskem evropskem prvenstvu med 2. in 5. marcem v Istanbulu v Turčiji. Šutejeva bo v skoku s palico branila srebro z EP 2021 v poljskem Torunu in ima najboljši izid v Evropi ter drugega na svetu. Z najvišjimi cilji na prvenstvo odhaja tudi Anita Horvat. "V Turčijo grem po medaljo," pravi.

"Reprezentanca je zelo kakovostna in zelo močna, imamo številčno zasedbo in ni težko napovedati dveh medalj ter še dve finalni uvrstitvi med osmerico. Kar bo več, pa bo zelo prijetno presenečenje," je napovedal vodja stroke na Atletski zvezi Slovenije (AZS) Albert Šoba.

Šutejeva "dovolj stara in izkušena", da ji vloga favoritinje ni v breme

Skupno nas bo zastopalo 12 tekmovalcev (devet športnic in trije športniki). Tina Šutej, lani bronasta na SP v dvorani in na EP na prostem ter četrta na SP na prostem, je s 4,82 metra, kar je tudi njen državni rekord z začetka tega meseca, druga po izidih sezone na svetu.

Na vseh mednarodnih tekmah to zimo je preskočila najmanj 4,70 metra, le na državnem prvenstvu v Celju je bila pod to mejo. Pred njo je bila v sezoni le Američanka Katie Moon, olimpijska in svetovna prvakinja, s 4,83 metra. Ljubljančanka, ki zadnja leta živi in trenira v Celju, je tako najboljša Evropejka letos.

"Moje počutje je dobro in vesli me, da tako dobro skačem ter da sem favoritinja. To je lep občutek. Dovolj sem stara in izkušena, da mi to ni v breme. Doslej sem šla skozi razočaranja, uspehe. Imela sem velika pričakovanja, tudi drugi so jih imeli, a nisem bila uspešna. V zadnjih sezonah nizam tudi uvrstitve na zmagovalni oder. Vse to sedaj ne more negativno vplivati name. Zadovoljna sem z letošnjo sezono, imam že srebrno in bronasto medaljo z EP, želim pa si zlate, in s temi mislimi grem v Turčijo," pravi najboljša slovenska skakalka ob palici.

Četrta na svetu in druga na stari celini je s 4,75 metra Finka Wilma Murto, evropska prvakinja lani v Nemčiji. Sledi ji mladinska svetovna prvakinja leta 2018, Čehinja Amalie Švabikova, s 4,72 metra.

Anita Horvat: "Zelo dobro sem pripravljena na čas krepko pod dvema minutama." Foto: Peter Kastelic/AZS

Horvatova odločena: V Turčijo grem po medaljo

Zelo visoko je tudi Anita Horvat, ki ima v teku na 800 metrov tretji rezultat sezone v Evropi in je dvoransko turnejo svetovne atletike končala na skupnem tretjem mestu, Šutejeva je bila šesta. "Občutki pred EP so dobri. Zelo dobro sem pripravljena za čas krepko pod dvema minutama. V tej zimi mi to še ni uspelo, a končala sem na tretjem mestu v svetovni dvoranski seriji, prav tako imam tretji izid v Evropi. Želim si zelo visoko, v Turčijo grem po medaljo," pravi Hrovatova.

Na EP v Turčiji bodo slovenske barve zastopale tri tekačice v teku na 800 metrov, poleg Anite Horvat še Jerneja Smonkar in Veronika Sadek, Maruša Mišmaš Zrimšek na 3.000 metrov, Joni Tomičić Prezelj na 60 metrov ovire, Lia Apostolovski v skoku v višino in v troskoku, Neja Filipič in Eva Pepelnak ter Jan Vukovič na 800 metrov, Robert Renner v skoku s palico in Jan Luxa v troskoku.

Gredo tekmovat in lovit kar najboljše izide Jerneja Smonkar, 800 metrov: "Po nastopih na dveh velikih mednarodnih tekmah lani si želim letos doseči najboljši tek prav v Turčiji. Prvi cilj je izboljšanje osebnega rekorda." Veronika Sadek, 800 metrov: "Uspešna sem bila v mladinskih kategorijah, lani pa sem nastopila tudi na članskem EP. Tako da imam izkušnje tudi na najvišji ravni, kar mi bo to zelo pomagalo v Turčiji. Ne želim le nastopiti, temveč tudi tekmovati in doseči čim boljši izid." Maruša Mišmaš Zrimšek: "Na EP se želim uvrstiti v finale in tam teči kar najbolje." Foto: Peter Kastelic/AZS Maruša Mišmaš Zrimšek, 3.000 metrov: "Lani sem imela težave s poškodbami in boleznimi. Zamenjala sem trenerja, vadim v nemški ekipi in se učim tudi nemškega jezika. Na EP se želim uvrstiti v finale in tam teči kar najbolje. Zelo rada tudi tekmujem v dvorani. Moj pogled pa je že usmerjen v poletno sezono in na tek na 3.000 metrov zapreke." Joni Tomičić Prezelj, 60 metrov ovire: "Zadnji hip sem izvedela, da sem se uvrstila na EP, in bila sem zelo vesela. Nisem si dala nekega pritiska, želim si teči blizu osebnega rekorda ali celo nekaj bolje. S tem bi bila zelo zadovoljna." Lia Apostolovski, skok v višino: "Lani sem bila v finalu na SP in EP. Najpomembnejše tekme so zame velika motivacija. Toda letos je druga sezona, treba se bo znova potrditi. Izboljšati si želim najboljši izid dvoranske sezone. Ne ukvarjam se z drugimi ali s pričakovanji, osredotočila se bom nase." Neja Filipič: "Težko napovedujem, kakšen izid bom dosegla, imela sem namreč poškodovano tetivo na stopalu." Foto: Bojan Puhek Neja Filipič, troskok: "Želim si, da bi v petek dobro nastopila in izboljšala izid sezone. Težko napovedujem, kakšen izid bom dosegla, imela sem namreč poškodovano tetivo na stopalu. Vesela sem tudi, da ne bom sama in da se bova z Evo Pepelnak, drugo tekmovalko v troskoku, lahko spodbujali." Eva Pepelnak, troskok: "V veliko čast mi je, da sem se uvrstila na EP. Nimam treme, v tej sezoni mi sicer še ni uspelo pokazati vsega. V družbi Neje Filipič pa bom skušala doseči največ, kar bo mogoče." Jan Vukovič, 800 metrov. "To je moje drugo člansko EP, lani sem nastopil na prostem in imel veliko treme. Mislim, da bo letos bolje. Sem velik, zato moj korak ni ravno primeren za ostre zavoje v dvorani. Za tek na 800 metrov v dvorani je treba imeti tudi veliko izkušenj, da ustrezno reagiraš v prerivanjih in menjavah ritma." Robert Renner upa, da se v Turčiji ne bo spet zastrupil s hrano. Foto: Vid Ponikvar Robert Renner, skok s palico: "Počutim se dobro, nekaj težav sem imel prejšnji teden in upam, da se v Turčiji ne bom znova zastrupil s hrano. Pripravljen sem dobro, na treningih sem skakal bolje kot lani. Na tekmi pa nisem dosegal tega. EP je zadnja tekma zime in tudi idealna priložnost, da to dosežem. V soboto si želim izida sezone." Jan Luxa, troskok: "Na EP v dvorani sem že tekmoval. Letos sem nastopil le enkrat, saj sem si natrgal biceps že takoj na začetku zime. Sem zelo zadovoljen, da sem se kljub temu prebil na EP, in zagotovo bom tam skušal priti do dobrega izida."

Predsednik zveze Primož Feguš je na novinarski konferenci v prostorih sponzorja, Telekoma Slovenije, izrazil pričakovanje, da se bo ekipa iz Turčije vrnila najmanj z enim odličjem. "Lani je bilo najboljša sezona v zgodovini AZS. Tako je bilo sprva nehvaležno napovedovati boljše uvrstitve v letu 2023. Toda ta zima je pokazala, da bi bili lahko še bolj uspešni," je dodal direktor AZS Nejc Jeraša.

