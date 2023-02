Prva tekma leta za Čeha in peti izid sezone na svetu

Kristjan Čeh je na zimskem državnem prvenstvu v metih v Domžalah začel novo sezono, v kateri bo branil naslov svetovnega prvaka in skušal nadaljevati niz neporaženosti v diamantni ligi. Po treh tednih priprav na Kanarskih otokih se v mrzlem in vetrovnem vremenu ni najbolje znašel; disk je najdlje vrgel slabih 63 metrov.

Pogoji v Domžalah so bili podobno neugodni kot lani na Ptuju, ko je Kristijan Čeh tekmovalno obdobje odprl s 67,27 m in drugim izidom sezone do tedaj na svetu. V nedeljo je zgolj dvakrat vrgel čez 60 metrov (61,16 m in 62,87 m), tako da je precej zaostal za najboljšimi izidi sezone na svetu. Trenutno ima prvi rezultat Jamajčan Traves Smikle z 68,14 m, Čehov izid 62,87 pa je peti najboljši dosežek na svetu v 2023.

Kristjan Čeh Foto: Guliver Image "Razmere so bile res zelo težke. Na sebi sem imel tri majice, pa me je še vedno zeblo. Še nekaj dni nazaj sem bil na Tenerifih na 23 stopinjah Celzija. Seveda z meti nisem zadovoljen, zavedam se, da se sposoben precej več in to nameravam pokazati že na evropskem pokalu v metih na Portugalskem sredi marca," je dejal Čeh.

Čas do odhoda na naslednje tekmovanje bo 24-letni Ptujčan preživel v Estoniji, kjer živi z dekletom, Anno Mario Orel, in kjer ima, kot pravi sam, predvsem v zimskem času precej boljše pogoje za trening kot v Sloveniji. Po evropskem pokalu na Portugalskem se bo Čeh vrnil v pripravljalno bazo na Kanarske otoke, v začetku maja pa ga že čaka prvi miting diamantne lige v Dohi. Slovenski javnosti se bo naslednjič predstavil 23. maja na Ptuju, glavna tekma sezone, svetovno prvenstvo v Budimpešti, pa ga čaka v drugi polovici avgusta.