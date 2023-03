Najboljši na svetu ni prispel v Turčijo, Renner in Tomičić Prezljeva izpadla,

Olimpijski, svetovni in evropski prvak Armand Duplantis je edini letos v dvorani preskočil šest metrov. V švedski reprezentanci so povedali, da prvenstvo v Turčiji ni bilo na njegovem seznamu predvidenih tekem pred sezono, a so mu vse do zadnjega pustili odprta vrata, da bi lahko nastopil, če bi se odločil drugače.

Duplantis je 26. februarja v francoskem Clermont-Ferrandu postavil nov svetovni rekord s 6,22 m. S tem je za centimeter izboljšal svojo najboljšo znamko z lanskega SP na prostem v ameriškem Eugenu. Zmagal pa je marca lani tudi na dvoranskem SP v Beogradu, ko je s 6,20 m tudi postavil tedanjo najboljšo znamko v zgodovini.

Robert Renner je v kvalifikacijah osvojil 16. mesto. Foto: Peter Kastelic/AZS Dva od predvidenih petih slovenskih nastopov dneva sta se končala slabo. Robert Renner, tretji na EP v Amsterdamu leta 2016, je v prvem skoku na 5,20 m prišel preveč na levo stran letvice, da bi bil lahko uspešen, v drugem pa je bil krepko prek letvice in je nato nadaljeval na 5,40 m.

Tam je bil vnovič prvič neuspešen, drugič pa je šel še slabše prek letvice in jo je podrl med padanjem z nogo, ker je bil prenizko. Podobno je bilo tudi po tretjem in zadnjem njegovem skoku na tem EP.

"To je bila moja najslabša predstava doslej na velikih tekmovanjih. Danes je bila drugačna tekma od ostalih v sezoni. Višine so se hitro stopnjevale, hitro je bilo treba preiti na trše palice in tega nisem mogel narediti. Potem se šel na silo, to pa v tej disciplini ni možno in sem ostal na 5,20 m," ni Renner skrival razočaranja.

Joni Tomičič Prezelj ni imela sreče na nastopu na dvoranskem EP v Turčiji. Foto: Peter Kastelic/AZS

Joni Tomičić Prezelj je tekla v prvi skupini prvega kroga, zadela močno že prvo oviro, izgubila ravnotežje in ritem ter kmalu tudi stik s tekmicami in je v cilj pritekla na zadnjem mestu z več kot sekundo slabšim izidom (9,22) od njenega letošnjega osebnega rekorda (8,18).

"Dobro sem se počutila na ogrevanju, dobro sem pripravljena. Šla sem na nož, start je bil zelo uspešen, ampak me je dobesedno šokiralo, ko sem močno zadela prvo oviro. Obrnilo me je v telesni osi. Takoj sem izgubila hitrost in ta je bila vse manjša z vsako oviro. Žal se ni izšlo. Upam na boljše poletje, nastop na evropskih igrah na Poljskem in upa tudi na svetovnem prvenstvu v Budimpešti," je povedala Tomičić Prezljeva.

Tina Šutej (Kladivar) se bo danes potegovala za zlato medaljo. Finale skoka s palico bo ob 17.05 po slovenskem času, 45 minut pozneje bo v finalu troskoka nastopila Neja Filipič (Mass). Ob 17.23 bo v drugi polfinalni skupini na 800 m tekla Anita Horvat (Velenje), ki ima tretji izid sezone v Evropi.