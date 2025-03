Mok bo med rekordno sedmerico kandidatov izbiral predsednika

Mednarodni olimpijski komite (Mok) bo danes, predvidoma ob 17. uri, med rekordno sedmerico kandidatov izbiral novega predsednika ali pa bo prvič dobil predsednico med 144. zasedanjem v grškem Pilosu. To zgodovinsko mesto je mednarodno znano tudi pod svojim italijanskim imenom Navarino.

Naslednika nemškega pravnika Thomasa Bacha in šele desetega predsednika mednarodnega olimpijskega gibanja bodo volili člani Moka, teh je ta čas 109, in ne predstavniki posameznih nacionalnih olimpijskih komitejev. Člane Moka z večino glasov voli skupščina. Izmed Slovencev je bil doslej v tem krogu le Stanko Bloudek.

Izrazitega favorita za Bachovega naslednika ni, po nekaterih informacijah pa naj bi bili v krogu favoritov predsednik Svetovne atletike Sebastian Coe, Juan Antonio Samaranch mlajši, sin nekdanjega predsednika Moka in dolgoletni član izvršnega odbora, predsednik Mednarodne kolesarske zveze David Lappartient in Kirsty Coventry, z 41-leti najmlajša in edina kandidatka.

Kandidirajo še Japonec Morinari Watanabe, predsednik Mednarodne gimnastične zveze, predsednik Mednarodne smučarske zveze švedski poslovnež Johan Eliasch in jordanski princ Fajsal al Husein, ki je tako kot še nekaj kandidatov član izvršnega odbora Moka.

Bachu se mandat na čelu olimpijskega gibanja izteče 23. junija, kar bo omogočilo lažji prehod v novo obdobje, novoizvoljeni predsednik pa bo lahko v tem času tudi zapustil vse funkcije, ki jih opravlja.

