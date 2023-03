Thomas Bach po kritiki več vlad zaostril ton: Imajo dvojna merila

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) Thomas Bach je kritike nekaterih evropskih držav o ponovnem sprejemu ruskih in beloruskih športnikov na mednarodna športna tekmovanja označil za "obžalovanja vredne", poročajo tuje agencije, med njimi tudi francoska AFP in nemška dpa.

"Obžalovanja vredno je videti, da nekatere vlade nočejo spoštovati večine v olimpijskem gibanju niti avtonomije športa," je na zasedanju izvršnega odbora Moka v švicarski Lozani dejal Thomas Bach.

Kdaj dokončna odločitev?

Izvršni odbor je v torek priporočil vrnitev ruskih in beloruskih športnikov na tekmovanja pod nevtralno zastavo brez nacionalnih simbolov. Ti so bili s tekmovanj izključeni zaradi ruske invazije na Ukrajino februarja lani.

Še vedno pa manjka dokončna odločitev o nastopu na olimpijskih igrah 2024. Mok se bo o morebitni udeležbi ruskih in beloruskih športnikov na OI prihodnje leto v Parizu odločil šele, ko bo julija uradno povabil svetovne športnike v Francijo. Bach po zaključku tridnevnega zasedanja izvršnega odbora meni, da bodo odločitev verjetno sprejeli šele po poletju, saj je vprašanje "zelo zapleteno", piše dpa.

Bach je sicer večkrat nakazal, da je za nastop ruskih in beloruskih športnikov na OI, saj izključitev športnikov s tekmovanj na podlagi kraja rojstva ali potnega lista smatra za diskriminacijo.

V torek je predsednik pozval tudi k odločnemu zavračanju političnega vmešavanja v sposobnost športnih organizacij, da odločajo o udeležbi na svojih prireditvah. Zahteval je tudi avtonomijo, ki športu pripada.

Ko je predsednik MOK pred dnevi obiskal nemški Essen, so ga tam pričakali demonstranti. Foto: Reuters

"Nezaslišana in izdaja pravega športnega duha"

Vendar je Bach danes po kritiki več evropskih vlad, vključno z nemško notranjo ministrico Nancy Faeser, ki je priporočilo Moka označila kot "klofuto v obraz" ukrajinskim športnikom, zaostril ton. Tudi poljski premier Mateusz Morawiecki je sicer dejal, da je odločitev "nezaslišana in izdaja pravega športnega duha".

Enakega mnenja so tudi vlade Ukrajine, Velike Britanije in Češke, ki menijo, da ruski in beloruski športniki nimajo mesta v svetu športa, medtem ko se agresija na Ukrajino nadaljuje, pa piše hrvaška tiskovna agencija Hina. Nasprotovanje je izrazil tudi nemški olimpijski komite.

"Obžalovanja vredno je, da imajo te vlade dvojna merila, saj nismo videli nobenega njihovega komentarja v zvezi z udeležbo športnikov iz držav, vpletenih v ostalih 70 oboroženih spopadov po vsem svetu," je na to dejal Bach. Ta je še dodal, da so različne ravni olimpijskega gibanja zelo zaskrbljene zaradi politizacije športa.

