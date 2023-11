Sabljač Peter Krajnc do treh zmag v Alžiriji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kamničan je skupinski del v sablji končal s tremi zmagami. Gruzijec Nikoloz Čeišvili, Savdijec Jaser Albakr in Ukrajinec Oleksij Stacenko niso bilo kos slovenskemu sabljaču, boljši od njega pa so bili Francoz Paco Boureau, Nemec Raoul Bonah in Tunizijec Ahmed Ferjani.

Krajnc je na tekmi v alžirski prestolnici pridobil nove točke na jakostni lestvici Mednarodne sabljaške zveze (Fie), hkrati pa si je izboljšal izhodiščni položaj za grand prix, ki bo decembra v francoskem Orleansu.

