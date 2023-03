V Kamniku zbrana mlada evropska sabljaška elita

Kot so sporočili iz Sabljaške zveze Slovenije, na tekmovanju, ki ga Kamnik gosti drugič zaporedoma, največ pričakujejo od mladega domačina Petra Krajnca. Izboljšati želi lansko uvrstitev, drugo mesto, tekmovanje pa je zanj še posebej pomembno, saj tudi brani prvo mesto, ki ga je v sezoni 2021/22 osvojil na skupni lestvici kategorije U23.

"Vodenje sabljaške zveze sem prevzel pred skoraj dvema letoma. Veseli me, da v tem času opažam povečan interes za sabljanje v vseh starostnih kategorijah. Slovenski tekmovalci imajo dragoceno priložnost sabljati na višji ravni tudi na domačih tleh. Veselimo se pestre udeležbe, saj so letos poleg predstavnikov evropskih držav prijavljeni celo tekmovalci iz Savdske Arabije, Čila in Argentine. Nekateri so svoje bivanje v Sloveniji tudi podaljšali in s slovenskimi tekmovalci opravili nekaj treningov," je o pomenu tekmovanja dejal predsednik zveze Rok Ponikvar.