Kruder in Peharc dobro začela EP v športnem plezanju

Izločilne boje sta zgrešila za manj kot pol sekunde. Ura se je pri Peharcu ustavila pri času 8,041 sekunde, pri Krudru pa pri 8,049 sekunde. V izločilne boje najboljše šestnajsterice pa se je prebil tudi tekmovalec s časom 7,66 sekunde.

Naslov evropskega prvaka v hitrostnem plezanju je pripadel ukrajinskemu tekmovalcu Danielu Boldirevu, ki je v finalu slavil s časom 5,69 sekunde, Lev Rudacki iz Rusije je bil drugi s časom 5,74 sekunde, tretje mesto pa je pripadlo Poljaku Marcinu Dzienskemu, ki je zmagal v malem finalu s časom 5,59 sekunde.

Kruder razočaral selektorja

"Anže je naredil, kar je lahko. To je bil zanj zadovoljiv čas. Jernej je plezal odločilna poskusa slabše kot na treningu pred tekmo in na treningih doma. Nad tem sem malce razočaran," je iz Moskve sporočil selektor slovenske reprezentance in trener Gorazd Hren.

Prvenstvo se bo nadaljevalo v nedeljo s kvalifikacijami v balvanskem plezanju.

Osupljiv podvig Rusinje

Je pa danes v Moskvi v kvalifikacijah padel nov mejnik v hitrostnem plezanju za ženske. Rusinja Julija Kaplina je s časom 6,96 sekunde postala druga ženska v zgodovini, ki je plezala pod sedmimi sekundami.

Rusinje so povsem prevladovale. Kaplina je na koncu osvojila tretje mesto. Zmagala je Jekaterina Baraščuk pred rojakinjo Jelizaveto Ivanovo.

Slovenskih plezalk v Moskvi ni

V ženski konkurenci Slovenija nima predstavnice v Moskvi. Vita Lukan, ki se je pripravljala na nastop, je zaradi pozitivnega izvida na novi koronavirus ostala doma v Sloveniji.

Zadnji dan prvenstva naslednjo soboto, ko se bo prvenstvo stare celine sklenilo s preizkušnjo v kombinaciji, bosta znana tudi dobitnika preostalih dveh olimpijskih vozovnic za Tokio 2021. Slovenska kandidata za zadnjo evropsko olimpijsko karto sta Peharc in Kruder.

