Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na EP zgolj Kruder in Peharc

To pomeni, da bosta barve Slovenije na evropskem prvenstvu (od 21. do 29. 11.), ki bo hkrati tudi izborno tekmovanje za zadnja dva evropska potnika na olimpijske igre v Tokio, zastopala samo dva predstavnika: Jernej Kruder in Anže Peharc.

Oba sta se sicer že spraševala o smiselnosti izvedbe prvenstva, ki ga bo zaradi kritične epidemiološke situacije izpustila celotna reprezentanca Avstrije, Italije in Španije, a olimpijske priložnosti nista želela kar tako izpustiti iz rok, zato bosta na tekmovanju vseeno nastopila.

Smola za Vito Lukan je toliko večja zato, saj je bila pred odhodom na prvenstvo odlično pripravljena, selektor Gorazd Hren pa ji je odkrito napovedoval velike možnosti za osvojitev kolajne.

20-letna Radovljičanka, študentka fizioterapije na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin na Jesenicah, ki se vrača po poškodbi križnih vezi, je na reprezentančnih treningih zaostajala samo za Janjo Garnbret, ki se je odločila, da prvenstvo stare celine izpusti.

Prvenstvo tudi brez branilk naslova

Enako odločitev sta sprejeli tudi lanski evropski prvakinji na balvanih in v težavnosti Urška Repušič in Lučka Rakovec ter svetovna podprvakinja v težavnosti Mia Krampl, ki si je tako kot prva zvezdnica športnega plezanja Garnbretova olimpijsko vozovnico prislužila že lani.

Evropsko prvenstvo v olimpijski kombinaciji, hitrosti, težavnosti in balvanih v Moskvi je eno redkih plezalnih tekmovanj v tem letu. Konec avgusta so se plezalci v Brianconu v Franciji na tekmi svetovnega pokala (pred kar pet tisoč navijači) pomerili v težavnosti. Domen Škofic in Garnbretova sta osvojila srebrni kolajni.

Peharc in Kruder bosta v družbi trenerja Luke Fonda in selektorja Hrena v Moskvo odpotovala v četrtek.