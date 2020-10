Nedeljsko tekmo v hitrosti v Celju prestavili na november

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tekme državnega prvenstva v športnem plezanju v disciplini hitrost v knežjem mestu to nedeljo ne bo. V športno-plezalnem odseku Planinskega društva Celje so se odločili, da bodo tekmo v hitrostnem plezanju prestavili na november in izpeljali hkrati z že načrtovanim DP v težavnosti, ki je na sporedu 14. in 15. novembra.

Celje se ponaša s tekmovalno steno za hitrostno plezanje, na kateri so septembra že pripravili tekmo DP. Na njej je med članicami slavila Janja Garnbret, pri članih pa je bil najuspešnejši Matic Kotar.

Zaradi omejitev za zajezitev novega koronavirusa je tekma minila brez navzočnosti širše javnosti, tekmo si niso mogli v telovadnici tamkajšnje osnovne šole ogledati niti starši. Posledično se je tekme udeležilo tudi manjše število tekmovalcev. V vseh kategorijah je tekmovalo zgolj 70 tekmovalcev, kar je bilo precej manj od pričakovanj, običajno jih tekmuje 200, je za STA pojasnil načelnik celjskega odseka Jernej Gračner, gonilna sila plezalnega centra v Celju.

Tekma v novembru že pred gledalci?

Tako je padla odločitev, da bodo v Celju novembra izpeljali DP z dvojnim sporedom, težavnostjo in hitrostjo, na katerem se nadejajo večjega števila udeležencev, hkrati pa bodo tekmovanje pokrili tudi s spletnimi kamerami ter zagotovili, da si ga bodo v živo lahko ogledali tudi starši in zainteresirana javnost.

V Celju so lani izpeljali DP v kombinaciji, sploh premierno v Sloveniji v tej olimpijski disciplini, ki je za Garnbretovo in druge vrhunske slovenske plezalce pomenila sijajno izhodišče za kasnejše svetovno prvenstvo na Japonskem, na katerem je najboljša Slovenka osvojila tri naslove svetovne prvakinje, v težavnosti, balvanih in kombinaciji, Mia Krampl pa srebro v težavnosti.

V Kamniku bo 10. in 11. oktobra tekma DP v balvanih za mlajše kategorije, sklepno dejanje koronske sezone bo od 27. do 29. novembra v Kranju s članskima tekmama v težavnostnem in balvanskem plezanju.

Kaj bo z evropskim prvenstvom?

Sezona mednarodnih tekem je bila zaradi pandemije novega koronavirusa zelo okrnjena. V naslednjih dneh je pričakovati dokončno odločitev, ali bodo od 20. do 29. novembra v Moskvi kljub potovalnim omejitvam in zaostreni epidemiološki sliki lahko izpeljali prvenstvo stare celine v vseh disciplinah, balvanih, hitrosti, težavnosti in kombinaciji.