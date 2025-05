Anže Peharc želi v Braziliji pokazati več

Na seznamu brazilske avanture selektorja slovenske članske reprezentance Gorazda Hrena so Anže Peharc in Timotej Romšak pri moških ter Katja Debevec in Lucija Tarkuš pri ženskah. Tako Romšak kot Tarkuš bosta letos prvič nastopila na tekmah najvišje kakovostne ravni, za najizkušenejšima Peharcem in Debevec pa je že balvanski preizkus v Keqiau na Kitajskem.

V ekipi je bila na Kitajskem opazna odsotnost serijske zmagovalke Janje Garnbret, ki se je odločila za poznejši začetek poolimpijske sezone. Slovenci na balvanih tako niso bili del tekmovalcev v finalu. Peharc, ki je meril vsaj na finale, pogledoval pa je tudi proti stopničkam v svoji letos edini disciplini, se je moral zadovoljiti s končnim 16. mestom v polfinalu. Tudi Debevec v svoji zadnji sezoni v svetovnem pokalu želi pustiti vidnejši pečat. V Kaqiau je pristala na 11. mestu tik pod osmerico, ki se je nato merila v finalu. Jennifer Buckley je bila najboljša Slovenka z desetim mestom.

Katja Debevec Foto: Anže Malovrh/STA Debevec se ni znašla v postavitvah, čeprav so smeri terjale več moči, kar ji sicer ustreza: "Runda je bila bolj fizična, kar mi je bilo všeč, predvsem prva dva balvana. Mogoče sem najbolj jezna za drugi balvan. Zdi se mi, da mi je malo zmanjkalo, da bi naredila gib in splezala balvan. Žal ni bilo dovolj za naprej," je povedala Ljubljančanka, ki jo je v vmesnem času do nove tekme čakalo iskanje izboljšav in rešitev za pomanjkljivosti.

Peharc, ki je bil edini Slovenec med moškimi na uvodni tekmi balvanske sezone, na treningih kaže dobro pripravljenost, a te forme še ne pokaže na tekmi. "Pričakoval sem več. Po pravici povedano, pričakoval sem finale, ker sem v kvalifikacijah pokazal, da je to možno. V polfinalu sem bil sposoben splezati vse balvane, na koncu so odločale majhne podrobnosti. V petih minutah se je treba znajti, meni ni uspelo," je bil po tekmi razočaran Tržičan, ki več pričakuje od brazilske premiere.

Prvič bo svetovni pokal v športnem plezanju potekal v Južni Ameriki. Po Curitibi karavana ostaja na drugi strani Atlantika, ko sledi potovanje v ZDA, kjer bo Salt Lake City, v ameriški zvezni državi Utah, gostil tretjo tekmo balvanov letos. Za plezalci je sicer že ena premiera. Specialisti za težavnost so v začetku maja nastopili na krstni tekmi na Baliju v Indoneziji, kjer sta bili Mia Krampl in Rosa Rekar slovenski finalistki, Krampl je osvojila sedmo, Rekar pa zadnje mesto med osmerico finalistk.

Po ameriški turneji se bo svetovni pokal prvič letos ustavil v Evropi z junijskima tekmama v balvanih v Pragi in Bernu. Težavnost bo znova na sporedu konec junija, ko bo svetovni pokal v Innsbrucku. Na Tirolskem, kjer bosta preizkušnji v težavnosti in balvanih, bo znova nastopila tudi dvakratna olimpijska šampionka Janja Garnbret.