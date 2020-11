Švicarji zmagali v boju za gostiteljstvo SP v plezanju 2023

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Svetovno prvenstvo v športnem plezanju in v paraplezanju leta 2023 bo gostilo švicarsko mesto Bern, je na današnji videokonferenci odločila skupščina Mednarodne zveze za športno plezanje. V glasovanju je Švica, ki je prejela 28 glasov, premagala kandidaturi Južne Koreje s Seulom (9 glasov) in Kitajske s Chongqingom (7 glasov).

Zadnje svetovno prvenstvo je bilo lani v Hachiochiju na Japonskem, kjer je Janja Garnbret osvojila tri naslove svetovne prvakinje v težavnosti, balvanih in kombinaciji, Mia Krampl pa je bil druga v težavnosti.

Naslednje svetovno prvenstvo bo od 15. do 21. septembra 2021 v Moskvi. Moskva bo od 21. do 29. novembra letos gostila evropsko prvenstvo, na katere se odpravljalo trije Slovenci Jernej Kruder, Anže Peharc in Vita Lukan.

Kruder in Peharc se bosta na prvenstvu stare celine potegovala za preostalo olimpijsko vozovnico. Za Evropo sta na voljo le še dve olimpijski mesti, ena v moški in ena v ženski konkurenci.

Slovenska ženska olimpijska kvota je že zasedena. Osvojili sta jo Garnbretova in Kramplova. Za športno plezanje premierne olimpijske igre bodo avgusta prihodnje leto v Tokiu.

