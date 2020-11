Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

EP v športnem plezanju (21. do 29. novembra 2020)

Na evropskem prvenstvu v športnem plezanju v Moskvi bo slovenska reprezentanca štela samo tri člane. Jerneju Krudru in Anžetu Peharcu, ki se bosta potegovala za edino preostalo evropsko (moško) olimpijsko vstopnico, se bo pridružila evropska podprvakinja v balvanih Vita Lukan. Fotografija je bila posneta na treningu hitrosti v Celju. Foto: Barbara Gradič Oset

Čez devet dni, 21. novembra 2020, se bo v Moskvi začelo evropsko prvenstvo v športnem plezanju, ki bo dodalo še dve imeni (eno moško in eno žensko) na seznam potnikov na olimpijske igre v Tokiu. Zaradi trenutnih zdravstvenih razmer bodo v Rusijo odpotovali samo trije slovenski plezalci, Viti Lukan se bosta pridružila še Jernej Kruder in Anže Peharc, ki se bosta potegovala za zadnjo moško evropsko olimpijsko vozovnico.

Če bi bili časi drugačni, potem bi danes verjetno pisali o številčni slovenski odpravi, ki bo potovala na evropsko prvenstvo v športnem plezanju v Moskvo, tam bodo med 21. in 29. novembrom na sporedu tekme v težavnostnem in balvanskem plezanju, hitrosti in olimpijski kombinaciji.

A zaradi razmer in negotovosti, povezani s pandemijo novega koronavirusa, bodo v Moskvo odpotovali zgolj trije slovenski plezalci: evropska podprvakinja na balvanih Vita Lukan, Jernej Kruder in Anže Peharc.

Odločitev, ali se sploh udeležiti evropskega prvenstva, je bila zelo težka, priznava selektor slovenske reprezentance v športnem plezanju Gorazd Hren.

Selektor in trener Gorazd Hren: "Precej smo razmišljali o tem, kaj storiti. Ali se splača potovati v Moskvo ali ne. Na koncu smo se odločili za minimalno odpravo treh tekmovalcev." Foto: Grega Valančič/Sportida

"Precej smo razmišljali o tem, kaj storiti. Ali se splača ali ne. Še pred časom je bilo veliko zanimanja za Moskvo, potem pa ga je bilo zaradi poslabšanja razmer razumljivo vse manj.

Na koncu je prevladalo mnenje, da se zgolj zaradi možnosti, da se Anže ali Jernej lahko uvrstita na olimpijske igre, vendarle udeležimo prvenstva. Ni se nam zdelo prav, da bi se kar predali, niti nista fanta nikoli razmišljala o tej možnosti, niti nista imela nobenega strahu zaradi razmer, povezanih s koronavirusom.

Sprejeli smo tudi odločitev, da v Moskvo potujemo v čim manjši zasedbi. Poleg Jerneja in Anžeta, ki se bosta borila za olimpijsko vozovnico, bo na prvenstvu nastopila še Vita Lukan, ki je bila na izbornih treningih druga najboljša. Takoj za Janjo Garnbret, ki se je odločila, da bo prvenstvo izpustila," je pojasnil Hren.

Če bi evropsko prvenstvo odpadlo, bi olimpijska vozovnica pripadla Jerneju Krudru, ki ima izmed tistih, ki na OI še niso uvrščeni, najboljšo uvrstitev na zadnjem svetovnem prvenstvu v Hačiodžiju na Japonskem. Foto: Manca Ogrin

Če bi evropsko prvenstvo odpadlo, bi v moški konkurenci olimpijski nastop pripadel Krudru kot najboljšemu uvrščenemu na lanskem svetovnem prvenstvu, ki olimpijske vozovnice še nima. Na olimpijske igre bosta zgolj potovala evropski prvak oz. prvakinja oz. tisti, ki bo najbolje uvrščen v olimpijski kombinaciji in si nastopa na igrah pod petimi krogi še ni zagotovil.



Ženski slovenski olimpijski kvoti sta že nekaj časa zapolnjeni. Janja Garnbret si jo je prislužila kot prvakinja v olimpijski kombinaciji na lanskem svetovnem prvenstvu v Hačiodžiju na Japonskem, Mia Krampl pa kot tretja na lanskih dodatnih kvalifikacijah v Toulousu.

Selektor meni, da sta tako Kruder kot Peharc dobro pripravljena, odločilni pa bodo predvsem balvani, njuna parada disciplina, ki jih bosta morala odplezati vrhunsko, vse preostalo pa bo bolj ali manj loterija.

Kar zadeva možnosti Lukanove, ki se vrača po poškodbi (strgana križna vez), Hren pravi, da lahko zmaga povsod, razen v disciplini hitrostnega plezanja.

Urška in Lučka ne bosta branili naslova



Lučka Rakovec in Urška Repušič v Moskvi ne bosta branili naslova evropskih prvakinj v težavnosti oziroma balvanih. Foto: Ana Kovač , evropske prvakinje v balvanih, in, na lanskem EP najboljše v težavnosti, v Moskvo ne bo in ne bosta branili naslova.

Brez negativnih testov tudi v Moskvi ne bo šlo

V Moskvi ne bo tekmovalnega mehurčka, kot se je zdaj že vzpostavil na številnih tekmovanjih, ampak bo v pristojnosti reprezentanc oziroma plezalcev in plezalk, da bodo kar najbolje upoštevali pravila za zajezitev novega koronavirusa.

"Če se samo ena reprezentanca ne bo držala pravil, gre lahko vse narobe," pravi Hren. "V izolacijski coni bo hkrati 40 plezalcev in upam, da se bodo vsi držali pravil."

Vsi tekmovalci bodo morali pred tekmovanjem opraviti testiranje. Za nastop na tekmovanju bosta potrebna dva negativna testa, zadnji mora biti opravljen največ 72 ur pred vstopom v Rusijo.

Vita Lukan ima lepe spomine na Moskvo. Leta 2018 je tam osvojila naslov svetovne mladinske prvakinje v težavnosti, v balvanskem plezanju pa je zasedla 3. mesto. Foto: Grega Valančič/Sportida

Prvenstvo stare celine brez Špancev, Avstrijcev in Italijanov

Konkurenca bo zdesetkana – nastop na prvenstvu so odpovedali Španci, Avstrijci in Italijani – a še vedno dovolj močna, saj bodo plezalci odlično pripravljeni, meni selektor Hren, ki opozarja na težavo s plezalno infrastrukturo.

"Še enkrat se je izkazalo, da smo preveč odvisni od plezalne infrastrukture v tujini. Kljub temu, da so plezalci v drugem valu epidemije imeli dovoljenje za treninge, pa je bila včasih težava v tem, da niso imeli kje trenirati, saj se vsi upravitelji dvoran niso odločili za to, da bodo dvorane imeli odprte. Še vedno ne moremo trenirati kombinacije v isti dvorani ali v istem mestu.

Resda smo lahko trenirali na svojih lokalnih stenah, smo pa bili prikrajšani za treninge v plezalnih centrih. Odpovedati smo morali tudi treninge v Innsbrucku, in to dve uri pred odhodom, saj je Avstrija Innsbruck uvrstila na svoj rdeči seznam, in nam upravitelj dvorane ni mogel zagotoviti, da bo njihova dvorana odprta. Kar dvakrat smo zaradi tega morali odpovedati izborne priprave," je opozoril Hren.

Na prvenstvo bodo potovali še reprezentančna trenerja Luka Fonda in Domen Švab ter fizioterapevt Peter Hribar.

Plezalci in plezalki, ki so si že zagotovili nastop na olimpijskih igrah v Tokiu (v vsaki kategoriji bo nastopilo po 20 tekmovalcev):

Ženske

1 Janja GARNBRET SLO 2 Akiyo NOGUCHI JPN 3 Shauna COXSEY GBR 4 Aleksandra MIROSLAW POL 5 Miho NONAKA JPN 6 Petra KLINGLER SUI 7 Brooke RABOUTOU USA 8 Jessica PILZ AUT 9 Julia CHANOURDIE FRA 10 Mia KRAMPL SLO 11 Iuliia KAPLINA RUS 12 Kyra CONDIE USA 13 Laura ROGORA ITA 14 YiLing SONG CHN 15 Alannah YIP CAN 16 Anouck JAUBERT FRA

Moški