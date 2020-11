Na seznamu za Moskvo Kruder, Peharc in Lukanova

Evropsko prvenstvo v olimpijski kombinaciji ter hitrosti, težavnosti in balvanih kljub pandemiji novega koronavirusa še ostaja na tekmovalnem koledarju. Tekmovanje v ruski prestolnici bo od 21. do 29. novembra. V slovenskem taboru bi glede na razvoj dogodkov in slabo epidemiološko sliko najraje videli, če bi tekma odpadla oziroma bi jo prestavili.

V Rusijo okrnjena slovenska zasedba

Selektor in trener slovenske reprezentance v športnem plezanju Gorazd Hren priznava, da se kljub trenutnim slabim razmeram poskuša s športniki nekako držati načrta treningov in priprav do same tekme v Moskvi.

Selektor je oddal prijavo za tekmo, vendar bodo šli v Rusijo v zelo okrnjeni sestavi le trije tekmovalci, na seznamu potnikov pa so tudi selektor, njegova pomočnika Luka Fonda in Domen Švab ter fizioterapevt Peter Hribar.

"Razmere niso najboljše, če bo kdo od naših zbolel v Rusiji, bo tam moral ostati nekaj časa, kar ni najboljše," razmišlja selektor. Avstrijci, denimo, so odpovedali udeležbo na EP. Na seznamu prijav pa je vsega skupaj 16 reprezentanc, vključno z gostiteljico Rusijo.

Ženski kvoti izpolnjeni

Ženski slovenski olimpijski kvoti sta že uspešno zapolnjeni. Janja Garnbret jo je kot prva osvojila kot olimpijska prvakinja na lanskem SP v Hačiojiju na Japonskem. Druga kvota pa je pripadla Mii Krampl na lanskih dodatnih kvalifikacijah v Toulousu. V moški konkurenci pa Slovenci lahko upajo le še na eno preostalo olimpijsko kvoto, ki jo bo, če bo tekma v Moskvi, dobil zgolj najboljši Evropejec.

Kruder si želi, da bi tekma odpadla

Jernej Kruder si želi, da bi tekmovanje odpadlo. V tem primeru bi zaradi uvrstitev na prejšnjih tekmah svetovnih prvenstev prišel do tako iskane in želene olimpijske vozovnice brez boja.

"Zaradi načina kvalifikacij bom težje prišel do vstopnice, kot je bilo to lani v Toulousu. Treniram pa, kot da tekmovanje v Moskvi bo in se bom boril za olimpijsko mesto," pravi Kruder.

"Zdi se mi zelo nepremišljeno organizirati tekmo"

Načrte v Moskvi ima tudi Anže Peharc. "Če bi moral zadevo oceniti na podlagi moje trenutne forme, bi rekel, da sem fizično najbolje pripravljen. Tako da s tega vidika komaj čakam, da spet lahko pokažem pripravljenost na tekmi. Po drugi strani pa se razmere iz dneva v dan poslabšujejo. Zato se mi zdi zelo nepremišljeno organizirati tekmo. Potovanje je zelo oteženo in na tekmi zagotovo ne bodo prisotni vsi, ki bi sicer bili."

"Nihče ne ve, kako naj stopnjuje svojo formo"

Vita Lukan: Moj namen v Moskvi je tekmovati v vseh treh disciplinah. Foto: Vid Ponikvar Ker je bila letošnja sezona zares skromna s tekmami, si Vita Lukan želi, da bi evropsko prvenstvo v Moskvi izpeljali, če bodo to razmere dopuščale.

"Zdi se mi, da je letošnja sezona psihično zelo naporna, saj nihče ne ve, kako naj stopnjuje svojo formo, katere tekme bodo na sporedu. Kljub negotovi situaciji sva se s trenerjem odločila, da se bom na tekmo pripravljala, kot da zagotovo bo. To je motivacijsko izredno pomembno, saj se je lažje stoodstotno usmeriti v trening, če imaš v glavi določen cilj."

"Moj namen v Moskvi je tekmovati v vseh treh disciplinah, kljub temu da se ne morem več potegovati za mesto na olimpijskih igrah, vendar me zanima, kakšna je moja forma v primerjavi z lanskim letom," je prepričana Lukanova, ki je pred dvema letoma v Moskvi osvojila naslov svetovne mladinske prvakinje v težavnosti, v balvanskem plezanju pa je bila tretja.

Gorenjka je bila lani v Zakopanah, v sicer okrnjeni konkurenci, na evropskem prvenstvu v balvanih slabša le od reprezentančne kolegice Urške Repušič.

