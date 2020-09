Janja Garnbret and Zan Lovenjak Sudar are Slovenian bouldering champions. Garnbret topped all four Finals problems, the only climber to do so, despite taking a very nasty fall from the finish hold of W1. Sudar was the only man to secure three tops. The event is still viewable on the Slovenia Climbing Facebook page. Women’s Results: 1 - Janja Garnbret🥇 2 - Vita Lukan🥈 3 - Katja Kadić🥉 4 - Staša Gejo (SRB) 5 - Mia Krampl 6 - Lucija Tarkuš 7 - Tjaša Slemešek Men’s Results: 1 - Zan Lovenjak Sudar🥇 2 - Jernej Kruder🥈 3 - Anže Peharc🥉 4 - Domen Škofic 5 - Matic Kotar 6 - Gregor Vezonik Video of @janja_garnbret topping W1 courtesy of @sloveniaclimbing

