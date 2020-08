Janja si je tokrat kar sama morala nadeti kolajno #video

V Brianconu v Franciji so izpeljali prvo tekmo svetovnega pokala v tej, zaradi koronavirusa, povsem s tekmovanji zdesetkani sezoni. Zmage sta se veselila Italijanka Laura Rogora in Čeh Adam Odra, Janja Garnbret in Domen Škofic pa sta se okitila s srebrnima kolajnama.

V Brianconu v Franciji so izpeljali prvo tekmo svetovnega pokala v tej, zaradi koronavirusa, povsem s tekmovanji zdesetkani sezoni. Zmage sta se veselila Italijanka Laura Rogora in Čeh Adam Odra, Janja Garnbret in Domen Škofic pa sta se okitila s srebrnima kolajnama.

V Brianconu v Franciji so ta konec tedna izpeljali za zdaj edino tekmo svetovnega pokala v športnem plezanju v tej sezoni. Slovenci se iz Francije vračajo z dobrimi občutki. Šest slovenskih finalistov, dve srebrni medalji. Janja Garnbret in njen življenjski sopotnik sta si ju morala okoli vratu nadeti kar sama. To je le eden od ukrepov, ki so ga morali tekmovalci, da se izognejo širjenju okužbe z novim koronavirusom, spoštovati. Tekmo si je ogledalo kar pet tisoč ljudi – vsi, no, skoraj vsi, so nosili zaščitne maske – kolikor je v Franciji trenutno (še) dovoljeno.

Kljub temu da v Franciji zaradi potovalnih omejitev ni bilo azijskih in ameriških plezalcev, in da je bila štartna lista prve tekme svetovnega pokala v težavnosti in prva tekma svetovnega pokala v tej sezoni sploh krajša kot običajno, pa je bila konkurenca vredna vsega spoštovanja.

Med dekleti je svojo prvo zmago v članski konkurenci slavila 19-letna Italijanka Laura Rogora, sicer aktualna svetovna mladinska prvakinja v težavnosti in balvanih, v moški konkurenci pa je bil nepremagljivi Čeh Adam Ondra, ki je v moškem finalu edini dosegel vrh smeri.

21-letna Garnbretova je bila s svojo predstavo v finalu zelo zadovoljna, razočarana pa nad izvedbo v polfinalu, kjer je osvojila tretje mesto. Prav to jo je stalo zmago v finalu, kjer sta obe z Rogoro, zmagovalko kvalifikacij in polfinala, dosegli vrh.

Oglejte si posnetek finala v Brianconu:

Janja je potrebovala nekaj, kar ji bo pognalo kri po žilah

"Komaj sem čakala, da bo na sporedu mednarodna tekma. Potrebovala sem nekaj, da mi zopet požene adrenalin po žilah. V polfinalu je bila težja proga, in kar malce jezna sem bila nase, da sem jo slabše odplezala. Mogoče zato, ker je to bila prva tekma po dolgem času in je bilo prisotno skoraj malce treme. V finalu sem bila precej boljša," je svoje nastope za uradno stran Planinske zveze Slovenije ocenila 21-letna plezalka iz Šmartnega pri Slovenj Gradcu, ki je precej bolj vajena zmag kot pa drugih mest.

Tudi ukrepi, povezani z zajezitvijo okužb z novim koronavirusom, je niso spravile iz ravnotežja. "Vse omejitve so bile sprva videti precej bolj zakomplicirane, kot je bilo v resnici. Tekmovalci smo morali držati medosebno razdaljo, skrbeti za ustrezno razkuževanje in imeti svojo plezalno vrv, a drugače je bilo skoraj vse enako. Tako, da smo se lahko v celoti osredotočili na plezalno steno," je povedala.

Tekmovalci so med predstavitvijo in ogledom smeri nosili maske, v maskah so prišli tudi na podelitev, tam pa so si jih sneli le na zmagovalnem odru, pa še to ne vsi. Podeljevalci so jim medalje in posebne pokale samo vročili (niso se rokovali, objemali ali poljubljali), plezalci pa so si jih sami nadeli okrog vratu.

Tretje mesto je pripadlo specialistki za balvane, 27-letni Francozinji Fanny Gibert, ki je bron posvetila svoji pokojni plezalni kolegici Luce Douady, ki ji je bil namenjen tudi sklepni del podelitvenega ceremoniala, v katerem so njeni starši v dobrodelni sklad Plezalci proti raku (Climbers agains Cancer – CAC) prispevali 7500 evrov.

Polfinale in finale si je ogledalo kar pet tisoč navijačev. Toliko ljudi na prostem je v Franciji trenutno še dovoljeno. Foto: zajem zaslona

Škofic: Bilo je neverjetno plezati pred množico

V moški konkurenci je bil ves konec tedna nepremagljiv Čeh Adam Ondra, tik za njim se je uvrstil slovenski plezalec Domen Škofic, tretje mesto pa je pripadlo Avstrijcu Jakobu Schubertu.

26-letni Škofic, ki je tekmoval prvič po lanskem svetovnem prvenstvu, kjer je bil razočaran nad doseženim, v vmesnem obdobju pa se je posvečal predvsem gradnji plezalnega centra v Vrbnjah pri Radovljici in treningom, je bil rezultata in plezanja pred množico zelo vesel.

"Bilo je neverjetno spet plezati pred večtisočglavim občinstvom. Vzdušje je bilo vrhunsko," je bil navdušen Škofic. Ali je pomislil, da bi ponovil rezultat izpred štirih let, ko je v Brianconu stopil na najvišjo stopničko zmagovalnega odra?

Domen Škofic se je zelo razveselil drugega mesta, saj je bial to njegova prva tekma po lanskem svetovnem prvenstvu. Foto: zajem zaslona

"Mogoče je bila Janja pripravljena na novo zmago, jaz ne. Če bi mi kdo pred tekmo rekel, da bom četrti, bi bil tega vesel, a da bom drugi, si sploh nisem zamislil. Kot kaže, sem tudi jaz v najboljši formi. Še naprej bom treniral podobno kot do zdaj, če bodo tekme ali ne. Nimam posebnih načrtov, vleče me nazaj v skalo, kjer sem veliko že od pomladi," je povedal.

Prvi finale za 16-letno Lucijo Tarkuš in Luko Potočarja

Poleg Garnbretove in Škofica smo imeli v finalu še štiri slovenske predstavnike, kar je največ med vsemi reprezentancami.

Vita Lukan in Tjaša Kalan sta osvojili peto in šesto mesto, komaj 16-letna Lucija Tarkuš je svoj prvi finale na tekmah najvišje ravni končala na devetem mestu od devetih tekmovalk, ki so se pomerile v finalu.

Luka Potočar je osvojil četrto mesto, kar je njegov najboljši dosežek na tekmah za svetovni pokal. "Če bi mi kdo pred tekmo ponudil četrto mesto, bi ga z veseljem vzel, tako da ni nobenega grenkega priokusa. Odplezal sem najboljše, kot sem lahko. Tekmovati med najboljšimi plezalci na svetu in biti četrti, je enkratno. Organizatorji so pripravili vrhunsko tekmo. V prihodnje bom treniral po svojih najboljših močeh in ohranjal dobro formo," je povedal.

Slovenski selektor Gorazd Hren je slovenske nastope v Brianconu ocenil kot vrhunske. Foto: Grega Valančič/Sportida

S prikazanim je bil zelo zadovoljen tudi selektor Gorazd Hren. "Seveda je to zelo dober dosežek oziroma je kar vrhunski. Da je Lucija (Tarkuš, 16 let, op. a.) nastopila prvič v finalu, se mi zdi sploh krasno zanjo. Malce se je ustrašila težjega dela in popustila. Škoda zanjo.

Tjaša je bila dobra, podobno kot na treningih, več sem pričakoval od Vite, ki je res dobro plezala, a je pred koncem zakomplicirala v težjem delu. Janja je odlično plezala finalni del, malce slabše polfinale, kar jo je stalo zmago. Podobno kot za Lucijo je bil tudi za Luko to prvi finale in zelo lepo presenečenje. Domen je bil odličen, in kot kaže je v pravi formi," je Hren pokomentiral slovenske nastope.

5. septembra bo v Log-Dragomeru prva tekma državnega prvenstva

Reprezentanca se zdaj vrača v Slovenijo, kjer jo v soboto, 5. septembra, na balvanski steni v Log-Dragomeru čaka prva tekma državnega prvenstva.

Kdaj in kje se bo nadaljeval svetovni pokal zaradi številnih odpovedi in prestavitev, ostaja neznanka, je pa za zdaj potrjeno, da bodo novembra v Moskvi izpeljali evropsko prvenstvo v športnem plezanju.