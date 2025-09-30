Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. T. K.

Torek,
30. 9. 2025,
13.38

Adrenalinski podvig 2.500 metrov nad tlemi: Domen Škofic je prvi preplezal letečo smer #video

Domen Škofic | Slovenski plezalec Domen Škofic je prvi na svetu preplezal balvansko smer, postavljeno na jadralnem letalu, in to na višini 2.500 metrov. | Foto Mirja Geh/Red Bull Content Pool

Slovenski plezalec Domen Škofic je prvi na svetu preplezal balvansko smer, postavljeno na jadralnem letalu, in to na višini 2.500 metrov.

Foto: Mirja Geh/Red Bull Content Pool

Vrhunski plezalec Domen Škofic, ki je leta 2016 postal skupni zmagovalec svetovnega pokala v športnem plezanju, štiri leta pozneje pa skupaj z Janjo Garnbret na trboveljskem dimniku preplezal najdaljšo umetno večraztežajno smer na svetu, je v svojo zbirko dodal še en adrenalonski mejnik. Postal je prvi človek, ki je preplezal umetno balvansko smer, postavljeno na jadralnem letalu – in to med jadranjem na višini 2.500 metrov.

Smer, ki jo je postavil sam, je ocenil s težavnostjo 8a. Potekala je v obliki osmice čez obe krili letala Blanik ekipe Red Bull Blanix: začel je na spodnji strani levega krila, nato se pod trupom premaknil na desno stran, kjer ga je čakal najtežji gib, nato pa zaključil z vzponom na zgornjo stran krila.

Med plezanjem je Blanik letel s hitrostjo med 80 in 100 kilometri na uro, kar je ustvarjalo močan nasprotni veter. To je celoten izziv dvignilo na povsem novo raven: namesto da bi se boril zgolj proti gravitaciji, je moral Škofic ves čas iskati ravnotežje med silo teže in silovitimi sunki zraka. Poleg tega je imel na hrbtu še 12-kilogramsko padalo.

Domen Škofic | Foto: Mirja Geh/Red Bull Content Pool Foto: Mirja Geh/Red Bull Content Pool

Tudi temperature so bile neugodne – na tej višini so kazale okoli štiri stopinje Celzija, a občutek je bil zaradi vetra primerljiv z minus desetimi. Zaščita prstov pred podhladitvijo in iskanje pravega ritma v spreminjajočih se G-silah sta bila zato ključnega pomena. S pilotom sta bila ves čas povezana prek radijske povezave in slušalk, vsako gibanje pa je moralo biti brezhibno.

Domen Škofic | Foto: Mirja Geh/Red Bull Content Pool Foto: Mirja Geh/Red Bull Content Pool

Smer je uspešno zaključil po približno minuti plezanja, nato pa s krila skočil pri 1.500 metrih višine in podvig sklenil s spektakularnim salotom nazaj. Njegov “zmagovalni skok” je postal simbol poguma, spretnosti in premikanja meja mogočega.

Domen Škofic | Foto: Mirja Geh/Red Bull Content Pool Foto: Mirja Geh/Red Bull Content Pool

O ozadju enega najbolj adrenalinskih projektov v svoji karieri se je Domen Škofic razgovoril v intervjuju za Sportal, ki ga bomo objavili danes popoldne.
