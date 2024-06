Med ljudmi prevladuje predstava o plezanju kot enem izmed nevarnih, ekstremnih športov, ki je bila v domeni močnejših moških, ženske pa naj bi za tovrstno fizično udejstvovanje potrebovale široka pleča, močne bicepse in "nabita" ramena. Pa ne bo držalo. Ne eno, ne drugo. Športno plezanje je resda označeno kot ekstremen šport in se ga kot takšnega drži "nevarna" konotacija, a brez skrbi. Če se ga lotite pravilno, z obveznim obiskom začetniškega tečaja, je plezanje ne samo varen, temveč osvobajajoč in navdihujoč šport. Edina nevarnost, ki resno preži na vsakega tečajnika, je zasvojenost.

Plezanje ima namreč to moč: zasvoji; z vsakim obiskom novega plezališča, ki prevzame s svojo lepoto, z vsako na novo preplezano smerjo, ki nas navda z zmagovalno samozavestjo, vsakič, ko svoje življenje zaupate v roke soplezalcu, ko pred vstopom v smer vedno znova premagate strah pred višino in padcem.

Foto: Luka Fonda

Edinstvena meditacija, ko meje svojih zmogljivosti premikate više in še višje, ko ste pomembni le vi, se učite zaupati sami sebi, ko s čevlji, ki še najbolj spominjajo na baletne copatke, suvereno stojite na najmanjših skalnih oblikah in zakon o gravitaciji obrnete na glavo. In kmalu ugotovite, da je plezanje postalo del vašega življenjskega sloga. Da ni več četrtka, ko ne boste vsake dve uri osveževali vremenske napovedi v strahu, da bo slabo vreme, in ji prilagajali vaših vikend planov in med tednom iskali vsake proste ure, da boste lahko pobegnili do najbližjega plezališča ali na vedno bolj priljubljene "umetne stence".

Ni ga lepšega prizora, ko v plezališču srečaš očeta plezalca, mamo plezalko ter dva nagajiva bodoča plezalna zanesenjaka, ki vzklikata "jaz tudi, jaz tudi!". Eno najkvalitetnejših preživljanj prostega časa. Vse to je plezanje.

Dopuščamo možnost, da ste še vedno nekoliko skeptični. Pod vplivom stereotipa, da morajo biti plezalci suhi in močni? Že res, da sta ti dve lastnosti zaželeni in predstavljata prednost, zagotovo pa nista ključni. V skrbeh, da boste po rokah dobili "terminatorske" mišice? Zmotno je prepričanje, da plezamo z rokami in da je moč naših zgornjih okončin nujna za premagovanje skalne vertikale.

Najbolj optimalno je, da sile gravitacije, ki delujejo na težišče našega telesa, premagujemo z nogami. V vsakem primeru, najsi plezamo z rokami ali nogami, imamo opravka s premikanjem naše lastne teže, pri čemer vedno sodelujejo skorajda vse mišične skupine. Plezanje ni brez razloga pojmovano kot "ples v vertikali".

Ni jih malo najboljših plezalcev, ki vzporednice s plezanjem potegnejo z baletom. Ko premagujemo smer, skalne probleme rešujemo z jasnimi mislimi, zaupanjem v lastne sposobnosti in gracioznim ter premišljenim premikanjem celotnega telesa. Če je ples govorica telesa, ki mu ritem narekuje glasba, je plezanje ples, ki mu ritem narekuje skala ali, če želite, umetna stena. Vsak zase v njej najde optimalno kombinacijo postavitve nog in rok ter skupaj z njo stopi onkraj meja.

Plezanje je kompleksen šport in posega na našo telesno kot tudi duhovno raven. Takšen predstavlja idealno obliko rekreacije za sodobnega človeka, saj že ptički na veji že čivkajo, da je fizična aktivnost ključna za kvalitetnejše življenje. Poleg tega pa se vsak izmed nas srečuje s kopico stresa in sindromom "polne glave". Zato je že skorajda nuja, da negujemo in balansiramo tudi naše duševno zdravje.

S plezanjem dosežemo oboje – pobeg od ponorelega sveta v naravo, pod vznožje skal nabitih z energijo, v objem plezalnega centra, medtem ko misli in telesno moč usmerimo le k enemu cilju. Fokus. Ki, če mu pridamo iskreno in dobrovoljno družbo, vodi do rezultata kot na dlani: prijetno utrujeno telo in jasne, pozitivne misli. Popolna regeneracija telesa in duha. Vsak delovni teden zato mine s svetlobno hitrostjo in lahkotnostjo, saj mu sledi vikend. Plezanje ima to čarobno moč, da v našem telesu najde in pritisne na tisto "tipko", ki jo vsi iščemo. Na njej piše "odklop".

Foto: Toyota