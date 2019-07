Janja Garnbret spet na stopničkah: v Brianconu druga

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V njem je bila namreč plezalka iz Južne Koreje prva, Garnbretova pa tretja. Seojeva je na prejšnji tekmi v Chamonixu prvič v karieri zmagala, na njej je Garnbretova prvič v sezoni ostala izven finala, na uvodni tekmi v težavnosti v Villarsu pa je bila prva Slovenka in druga 15-letna Korejka.

V finalu še dve Slovenki, Škofic sedmi

Garnbretova se je v finalno smer podala kot šesta in prva dosegla vrh. Za njo se je vanjo podala Japonka Nacuki Tanii, ki do zadnjega oprimka ni prišla in je tako tekmovanje končala na tretjem mestu.

V finalu sta plezali še dve Slovenki. Mia Krampl je bila četrta in Vita Lukan sedma.

Brez finala sta v petek ostali Mina Markovič na 12. mestu ter Lučka Rakovec na 14. mestu.

Pred finalom za plezalke so svoje delo v Brianconu opravili plezalci. Pri moških je zmagal Japonec Hidemasa Nišida pred rojakoma Hirotom Šimizujem in Šuto Tanako. Domen Škofic je bil sedmi.

Preostali slovenski plezalci so nastope v Brianconu končali v petkovih kvalifikacijah. Martin Bergant je bil 28., Luka Potočar 38., Milan Preskar 47. in Jernej Kruder 55.

