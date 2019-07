Janja Garnbret: Ni časa za negativizem

"V bistvu niti nimam časa biti razočarana"

Janja Garnbret je letos v svetovnem pokalu nanizala šest zmag v balvanskem plezanju, z zmago pa odprla tudi sezono v težavnostnem plezanju v švicarskem Villarsu. Niz zmag je prekinila v soboto v Chamonixu. Zadnjič, ko Slovenke ali Slovenca na tekmah v Chamonixu ni bilo na zmagovalnem odru, se je pisalo leto 2005.

"Prav vsi se zavedamo, da se je pač tudi to enkrat moralo zgoditi. V bistvu niti nimam časa biti razočarana, saj imamo že konec tedna naslednjo tekmo v Brianconu. Ni časa za negativizem, ampak samo s trezno glavo naprej," je dejala najbolj vsestranska športna plezalka v svetovni karavani ta hip.

Finale je bila prisiljena spremljati kot gledalka: "Bila je zanimiva izkušnja. Upam pa, da se ne bo več ponovila. Je pa bilo zelo lepo tudi samo gledati finale."

"Bolje zdaj kot pa na svetovnem prvenstvu avgusta v Tokiu, ko se bodo delile olimpijske vstopnice." Foto: Twitter

Dvajsetletno slovensko šampionko je zgolj pol giba ločilo od najboljše osmerice na tekmi v svetovno znanem središču alpskega turizma, smučanja, alpinizma in oddiha. "Nič posebnega se ni zgodilo. Spodrsnilo mi je na levi roki in to je bilo to. Nič drugega," je na kratko opisala presenetljiv razplet polfinala.

Garnbretova se prvič od leta 2015, odkar nastopa med članicami na tekmah najvišje mednarodne ravni, ni uvrstila v finale tekme svetovnega pokala v težavnosti.

"Kar neverjetno. Tudi to se je moralo enkrat zgoditi. Upam pa, da sem ta bonus porabila zdaj na tej tekmi. Bolje zdaj kot pa na svetovnem prvenstvu avgusta v Tokiu, ko se bodo delile olimpijske vstopnice," je še povedala Korošica, ki je mesto vodilne po drugi tekmi sezone morala predati 15-letni Južni Korejki Chaehyun Seo, ki je prvič dobila Chamonix, potem ko je bila na uvodni tekmi v Villarsu druga.

Slovensko čast je branila Lučka Rakovec

V Chamonixu na predvečer francoskega državnega praznika ni bilo slišati slovenske Zdravljice, ki so jo že zaigrali v čast Garnbretove, pa tudi Domna Škofica ter Mine Markovič, Maje Vidmar in Martine Čufar.

Čast slovenske vrste je tokrat v finalu branila 18-letna Lučka Rakovec. "Sem res vesela, da sem lahko plezala v Chamonixu v finalu. Moje plezanje ni bilo ravno najboljše, ampak je to zame še vedno izjemen rezultat," je dejala Rakovčeva.

"Seveda sem bila vesela, da sem bila v finalu, spremljal pa me je tudi nekoliko grenek priokus. Janje ni bilo v finalu, čeprav smo vsi pričakovali, da bo," je še dodala peta z lanskih olimpijskih iger mladih v Buenos Airesu, ki si je pri padcu na treningu pred tekmo v kraju pod mogočnim Mont Blancom poškodovala levi gleženj. "V finalu me poškodba ni prav veliko motila, je pa verjetno vseeno nekoliko vplivala na moje plezanje," je še dodala.

Slovensko čast je branila Lučka Rakovec. Foto: Ana Kovač

Zmagali mladi Kitajki

Najvišji stopnički zmagovalnega odra sta zasedli petnajstletnica Seova in šestnajstletnica s Kitajske Yue-Tong Zhang. "V finalu so bile štiri, ki so letnik rojstva 2003. Pa že jaz nisem tako stara, pa sem dve leti starejša od njih. Se mi zdi izjemna popotnica za plezanje za naprej, da imamo že zdaj tako mlada dekleta na svetovnem vrhu," je dodala Rakovčeva, ki si je za prvi cilj postavila uvrstitev na olimpijske igre.

Med 11. in 21. avgustom bo na Japonskem svetovno prvenstvo v olimpijski kombinaciji, na katerem bodo razdelili prvih sedem olimpijskih vozovnic v ženski in prvih sedem v moški konkurenci.