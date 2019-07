V Chamonixu brez slovenskih stopničk, Lučka Rakovec sedma, Janja Garnbret deveta

Premierno zmago v svetovnem pokalu je osvojila komaj 15-letna Chaehyun Seo iz Južne Koreje, ki je pred enim tednom v Villarsu v svojem prvem finalu v svetovnem pokalu osvojila drugo mesto. Druga je bila 16-letna Kitajka Yuetong Zhang, ki je sploh prvič med članicami osvojila stopničke, tretje mesto je pripadlo Avstrijki Jessici Pilz.

Garnbretova se prvič od leta 2015, od kar nastopa med članicami na tekmah najvišje mednarodne ravni, ni uvrstila v finale tekme svetovnega pokala v težavnosti.

Dvajsetletno slovensko športno plezalko je zgolj pol giba ločilo od najboljše osmerice na tekmi v svetovno znanem središču alpskega turizma, smučanja, alpinizma in oddiha. Na dosedanjih svojih nastopih v Chamonixu do letošnje tekme je bila v težavnosti najslabša druga.

Tekmovalka iz Šmartna pri Slovenj Gradcu je bila v petek z dvema osvojenima vrhovoma vodilna po kvalifikacijah. Tudi v polfinalu se je odločno podala v smer. Priplezala je do višine 42, nato se ji je pri vpenjanju vrvi in pripravi za naskok na naslednji gib pripetila napaka in s padcem je sledil povsem nepričakovan razplet polfinala. Le en plus oziroma pol giba jo je ločilo od osmega mesta, ki bi jo še peljal v finale.

Rakovičeva sedma

V Chamonixu je končala niz sedmih letošnjih zmag, ko vse od tekme v Meiringenu v Švici, kjer se je s tekmovanjem v balvanskem plezanju odprla letošnja sezona svetovnega pokala, ni bila slabša kot prva. Junija je v Vailu osvojila svoj prvi balvanski seštevek sezone. Sezono svetovnega pokala v težavnosti pa je minuli konec tedna odprla na najboljši možni način z zmago v Villarsu v Švici. V sezonah 2016, 2017 in 2018 je vsakič osvojila naslov skupne zmagovalke v težavnosti in kombinaciji.

Kako dominantna je Garnbretova v svetovnem pokala v športnem plezanju, kaže tudi dejstvo, da je doslej od leta 2015 na vseh tekmah v balvanskem in težavnostnem, na katerih je nastopila, le dvakrat ostala brez finala, pa še to tik pod finalistkami. Prvič se ji je to pripetilo junija 2017 v Vailu, ko je balvansko tekmo končala na sedmem mestu.

Lučka Rakovec je bila sedma. Foto: Sportida

V polfinalu je imela Slovenija šest predstavnikov, štiri v ženski in dva v moški konkurenci. Nastop v drugem letošnjem finalu si je zagotovila le Lučka Rakovec z višino 49+. Rakovčeva je v finalu nato osvojila sedmo mesto z višino 25+.

Presenetljivo edina slovenska finalistka je imela sicer težave z bolečinami v levi nogi. Rakovčeva je plezala v svojem tretjem finalu v svetovnem pokalu. Na uvodni tekmi sezone v težavnosti v Villarsu je bila šesta, na balvanski tekmi aprila v Moskvi pa četrta.

Mia Krampl je z enajstim mestom ponovila dosežek iz kvalifikacij, Vita Lukan pa je v polfinalu napredovala za osem mest in je tekmo končala na 12. mestu.

Oba slovenska predstavnika v drugem krogu tekme v moški konkurenci sta v polfinalu poslabšala svoja dosežka iz kvalifikacij. Martin Bergant, petnajsti po kvalifikacijah, je bil na koncu 18., skupni zmagovalec iz sezone 2016 Domen Škofic, osmi po kvalifikacijah, pa je tekmo končal na 20. mestu.

Naslednja tekma bo konec prihodnjega tedna v Brianconu.