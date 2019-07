Garnbretova uspešna v kvalifikacijah Briancona

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred Garnbretovo sta končali Korejka Chaehyun Seo ter Japonka Nacuki Tani. Obe sta v prvi kvalifikacijski smeri dosegli en oprimek več kot Garnbretova, v drugi smeri so vse tri dosegle vrh.

Četrta je bila Mia Krampl, Vita Lukan 10., Tjaša Kalan 14. Mina Markovič in Lučka Rakovec sta si razdelili 17. mesto. Slovenske plezalke so bile v kvalifikacijah 100-odstotne, vse so se uvrstile v večerni polfinale.

Pri moških je z obema kvalifikacijskima smerema najbolje opravil Italijan Stefano Ghisolfi. Polfinale si je od Slovencev zagotovil le Škofic. Martin Bergant je bil 28., Luka Potočar 38., Milan Preskar 47. in Jernej Kruder 55.

