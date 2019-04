Evropski prvakinji šesti tudi po drugem dnevu: Škoda, iztržili bi lahko več

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jadralki Tina Mrak in Veronika Macarol, najboljša slovenska ekipa lanskega leta, sta tudi po drugem dnevu regate Princese Sofije v španski Palma de Mallorci v razredu 470 ostali na šestem mestu, ki sta ga zasedli po uvodnih dveh regatah prvega dneva. V tretji regati sta bili tretji, v četrti pa 34.

Slednja uvrstitev se jima črta iz skupnega seštevka, v katerem imata 19 točk. Vodstvo sta prevzeli prej tretjeuvrščeni Francozinji Camille Lecointre in Aloise Retornaz (13 točk), ki sta bili dvakrat drugi. Drugi skupno sta Italijanki Elena Berta in Bianca Caruso (12), tretji pa Britanka Hannah Mills (12), olimpijska zmagovalka iz Ria, ki pa sedaj nastopa z drugo flokistko, Eilidh McIntyre.

Zalomilo se je v drugi regati dneva

"Za nami je drugi dan regat, dva plova smo opravili po nekoliko manjšem vetru kot v ponedeljek, okoli osem vozlov je bilo. Prvo regato sva bili uspešni in sva ves čas pridobivali do tretjega mesta na koncu. V drugi današnji regati pa se je zalomilo. Start ni bil najboljši, nisva izkoristili obrata, da bi prišli v boljši položaj. Ni nama šlo najbolje in tako sva končali bolj v sredini," je povedala flokistka Macarolova.

Drugi dan tekmovanj so v razredu 470 začeli in končali veliko prej kot dan prej. "Škoda druge regate, saj bi lahko na startu več iztržili glede na položaj, v katerem sva bili. Iz teh dveh dni tekmovanj morava izvleči le najboljše. Seveda se bova še naprej trudili, da izboljšava startne položaje, in izkoristili preostali teden jadranja, ki je pred nama," pa je dodala krmarka Mrakova.

Sestri Pletikos v razredu laser radial

Slovenske barve zastopata v razredu laser radial še sestri Lin in Kim Pletikos, slednja je ostala 67. (83), Lin pa je z 51. zdrsnila na 75. mesto (89) med 118 tekmovalkami.

Tekmovanje se bo končalo v soboto, 6. aprila.

