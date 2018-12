Jadrnica Wild Oats XI do devete zmage na prestižni regati

Jadrnica Wild Oats XI je dosegla deveto zmago na 74. prestižni jadralski regati od Sydneyja do Hobarta na Tasmaniji. Posadka avstralskega krmarja Marka Richardsa je 628 navtičnih milj dolgo traso premagala v 43 urah, sedmih minutah in 21 sekundah. Drugo mesto je zasedla posadka jadrnice Black Jack, za zmagovalko pa je zaostala 28 minut.

Jadrnica Wild Oats XI je na tej izjemno zahtevni regati štirikrat slavila med letoma 2005 in 2008, trikrat med letoma 2012 in 2014 ter 2010. Najboljša je bila tudi lani, a so jo prireditelji zaradi kršenja pravil naknadno diskvalificirali in zmago prisodili posadki jadrnice Comanche, ki je letos osvojila tretje mesto.

