Aljoša Tomaž ostaja na čelu Jadralne zveze Slovenije, Vasilij Žbogar na čelu stroke

Bančnik Aljoša Tomaž ostaja predsednik Jadralne zveze Slovenije (JZS), so odločili na skupščini zveze v Izoli. Bil je edini kandidat, predsednik pa je bil že prej in je odstopil 18. maja letos zaradi drugačnih pogledov pri financiranju in organizaciji reprezentančnih vadbenih centrov. Nasprotja so v JZS očitno medtem zgladili.

Med člani novega izvršnega odbora zveze je sedaj tudi Vasilij Žbogar, najuspešnejši jadralec v slovenski zgodovini, ki je tudi predsednik strokovnega sveta. Za petek je sklicana že tudi dopisna seja izvršnega odbora JZS, ki bo po pričakovanjih Žbogarja, dobitnika dveh srebrnih in bronastega olimpijskega odličja, potrdila za glavnega trenerja.

"Malo sem bil presenečen, saj so bili vsi sklepi in odločitve sprejeti skoraj soglasno. Obenem pa je to tudi zelo pomembno. Kot tudi to, da sta bili sprejeti najpomembnejši točki za nadaljnji razvoj slovenskega jadranja. Prva je vzpostavitev nacionalnega panožnega centra JZS. Obenem je Vasilij Žbogar postal član IO in predsednik strokovnega sveta, bo pa tudi glavni trener. To so bili tudi pogoji za mojo ponovno kandidaturo. JZS bo nekoliko bolj kot doslej vzpostavila poklicno delovanje stroke. Poleg tega pa je tudi predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Bogdan Gabrovec v predstavitvi svojega dela pred nedavno izvolitvijo izpostavil pomen nacionalnih panožnih centrov različnih panog," je pojasnil Tomaž po izvolitvi, ki je tudi v času po odstopu opravljal dolžnosti predsednika JZS.

Člani skupščine so obravnavali in sprejeli tudi nov statut JZS, ki poleg tehničnih sprememb opredeljuje novo vlogo glavnega trenerja, ki bo hkrati predsednik strokovnega sveta, v katerem sta sedaj združena tako dosedanji svet za vrhunski šport, ki je skrbel za članske reprezentance, kot tudi svet za mladinsko jadranje. Nov izvršni odbor sestavljajo poleg Aljoše Tomaža in Vasilija Žbogarja še Samo Lozej, Marjan Matevljič, Jure Orel, Karmen Pahor, Sebastjan Šik, Tomaž Virnik in Damijan Vuk.

Skupščina se je seznanila s poročilom o delu JZS za leto 2017 in potrdila zaključni račun za leto 2017, se seznanila z okvirnim planom dela in finančnim načrtom za leto 2018 ter s poročilom nadzornega odbora in določila članarino za leto 2019, ki bo še naprej 100 evrov.

Tina Mrak in Veronika Macarol sta bila sinoči razglašeni za najboljšo slovensko ekipo 2018, sta pa tudi edina posadka, ki je konkurenčna v svetovni konkurenci in ima tudi olimpijsko normo za Tokio 2020. "Cilj Žbogarja in zveze je, da bi vsaj še ena naša posadka prišla na OI, v laserju denimo. Tako bo prvi korak novega vodstva zveze prav izvolitev Vasilija Žbogarja na mesto glavnega trenerja, s tem pa bomo to funkcijo združili tudi predsedovanjem strokovnemu svetu. Poleg tega bomo skušal kar najprej, skupaj z občino Izola, vzpostaviti v Bernardinu jadralni vadbeni center, tja pa se bo kasneje preselila tudi JZS," je dodal Tomaž.

Člane izvršnega odbora je 18. maja letos prek elektronske pošte obvestil, da odstopa s položaja predsednika. Za predčasen odhod se je odločil zaradi drugačnih pogledov pri financiranju in organizaciji reprezentančnih vadbenih centrov. Na čelo JZS je bil drugič soglasno izvoljen 6. julija lani v Izoli, ko je bil prav tako edini kandidat. Marca leta 2013 je bil na izredni volilni skupščini v Ljubljani izvoljen za predsednika, Gregor Veselko, dotedanji predsednik, pa je bil skupaj s Stanislavom Žbogarjem izvoljen za podpredsednika zveze. S tem so se končali dolgoletni spori v slovenskem jadranju, ko sta med drugim obstajali dve vodstvi. Stanislav Žbogar je bil predsednik JZS od leta 2005 do leta 2009, ko je odstopil.