Slovenki šesti po prvih dveh regatah v Španiji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tina Mrak in Veronika Macarol sta po prvem dnevu regate v Španiji na šestem mestu.

Tina Mrak in Veronika Macarol sta po prvem dnevu regate v Španiji na šestem mestu. Foto: Stanko Gruden, STA

Jadralki Tina Mrak in Veronika Macarol, najboljša slovenska ekipa lanskega leta, sta po prvem dnevu regate Princese Sofije na španski Palmi de Mallorci v razredu 470 na šestem mestu (16 točk, 4., 12.). Slovenske barve zastopata v razredu laser radial še sestri Lin in Kim Pletikos, prva je 51. (48, 22. in 26.), druga pa 67. (64, 42. in 22.).

Mrakova in Macarolova sta bili v uvodnem plovu četrti, najhitrejši sta bili domačinki Silvia Mas Depares in Patricia Cantero, v drugem pa sta zasedli 12. mesto in Slovenki sta izgubili dve mesti v skupnem seštevku.

V ženskem razredu 470 je 45 posadk, med njimi poleg evropskih prvakinj Mrakove in Macarolove svetovni prvakinji Japonki Ai Kondoa Yoshida in Miha Yoshioka, ki bosta branili lansko zmago, ter Britanka Hannah Mills, olimpijska zmagovalka, ki pa sedaj nastopa z drugo flokistko, Eilidh McIntyre.

Britanki tudi vodita po dveh regatah s sedmimi točkami za 3. in 4. mesto. Veliko pred Slovenkama nista niti drugouvrščeni Italijanki Elena Berta in Bianca Caruso (11 točk), tretji sta Francozinji Camille Lecointre in Aloise Retornaz (14 točk), zmagovalki druge regate, ki sta bili v prvi 13.

Tudi v laserju radial je med 118 tekmovalkami zelo močna konkurenca, na čelu z olimpijsko prvakinjo Marit Bouwmeester iz Nizozemske ter Belgijko Emmo Plasschaert, svetovno prvakinjo. Z dvema zmagama je vodstvo prevzela Danka Anne-Marie Rindom (2 točki).

Ena izmed najbolj priljubljenih regat na svetu, ki sicer ne šteje za svetovni pokal, slavi petdesetletnico obstoja. Na Mallorco je prišlo rekordnih 1224 jadralk in jadralcev v 869 jadrnicah iz 67 držav. Med njimi je devet od desetih olimpijskih zmagovalcev ali posadk z iger v Riu de Janeiru leta 2016.

Tekmovanje se bo končalo v soboto, 6. aprila.