Do konca življenja ga bo žrlo vprašanje, kaj bi lahko bilo

Ljubljančan Aljaž Sedej je že nekaj let v športnem pokoju, pa čeprav bo konec tega meseca dopolnil šele 31 let. V pokoj je bil pregnan, pravi, po nizu poškodb je bil povratek na najvišjo raven juda zanj domala nemogoč, zato se je bil primoran znajti drugače. Po prehodu med "civiliste" ni vedel, kaj naj z vsem prostim časom in energijo, danes ima obveznosti toliko, da so dnevi zanj prekratki.

"Konec kariere so pri meni določile poškodbe. Zadnje upe sem izgubil tik pred kvalifikacijami za olimpijske igre v Riu, ko sem si potrgal sprednje križne, stranske vezi in pa meniskus," se je leta 2016, ko je končal tekmovalno kariero spomnil gosta današnje rubrike Druga kariera.

"Povratek v svetovni vrh je bil zame domala nemogoč. Vsaj iz zdravstvenega vidika," pravi borec, ki je leta 2009 na evropskem prvenstvu v Tbilisiju v Gruziji osvojil sploh prvo moško odličje za slovenski judo, bil je bronast. Ima še zlato in bron s sredozemskih iger v Pescari (2009) in Mersinu (2013), na olimpijskih igrah, udeležil se je dveh (2008 v Pekingu in 2012 v Londonu) pa je izpadel že v drugem krogu tekmovanja.

Kaj bi bilo, če bi bilo?

"Na kariero bom vedno gledal kot da bi šel študirat, pa bi naredil samo dva letnika, ne pa diplome. Kdo se bo s tem zadovoljil?" Foto: Vid Ponikvar Izpolnitev glavnega kariernega cilja so mu preprečile tudi številne poškodbe, priznava, da ga to teži. "Moj cilj je bila olimpijska medalja, osvojil sem samo evropsko. Res da je bila prva moška za slovenski judo, ampak na kariero bom vedno gledal kot da bi šel študirat, pa bi naredil samo dva letnika, ne pa diplome. Kdo se bo s tem zadovoljil? Ta del duše bo pri meni vedno malo siv. (smeh op. p.)."

In poškodb je bilo res ogromno. "Začelo se je z letom 2010, bilo je evropsko prvenstvo na Dunaju in takrat sem v četrtfinalu proti Belorusu doživel lažji izpah komolca in strgan ligament. To je bila moja prva večja poškodba. Potem so se začele karte podirati, leta 2011 prvič strgana notranja stranska vez v kolenu in kmalu zatem še enkrat. Pa še enkrat. Nato 14 dni pred odhodom na OI v Londonu še enkrat, nakar sem bil operiran. Malo zatem so se mi strgale še križne vezi na levem kolenu, potem še na desnem in potem še enkrat na levem," našteva in doda: "Poškodbe so se vrstile ena za drugo. Vzroka najbrž ne bom izvedel nikoli, je pa škoda, saj sem bil zelo dober potencial. Saj sem dosegel nekaj lepih rezultatov, ampak do konca življenja me bo žrlo vprašanje, kaj še bi lahko, če bi bil zdrav."

Ob kopici resnih poškodb so jo skupila tudi Sedejeva ušesa. Prepoznavna "cvetačna ušesa", kot jim pravijo v svetu borilnih veščin, nastanejo zaradi nabiranja krvi med kožo in hrustancem, kar je posledica udarcev ali stiskanja uhljev. Kaj pravi o tem?

Kaj počne danes?

Po koncu športne kariere je imel klasično krizo, ki pa ni trajala prav dolgo: "Imel sem kar težave, pol leta je trajalo, a takrat mi je k sreči ob strani stala žena, ki me je znala na koncu tudi na zelo lep način zbrcati v zadnjico, češ, da bo zdaj pa le treba nekaj narediti. Takrat sem se odločil za trenersko smer, ki je trajala le kratek čas, nato sem bil že tik pred brezposelnostjo, ko se je pojavila priložnost na Olimpijskem komiteju Slovenije. Objavili so razpis novega delovnega mesta na projektu usposabljanja strokovnih delavcev v športu. Prijavil sem se in to delovno mesto tudi dobil."

Zdaj kot zaposleni na OKS športnim zvezam pomaga pri usposabljanju strokovnih kadrov. "Sem še v stiku s športom, ampak predvsem iz vidika administrativne plati. Vsaka nacionalna športna zveza organizira usposabljanja za svoj kader. Pomagam vsem nacionalnim panožnim zvezam v postopku organizacije usposabljanja, od rezervacij prostorov, do informiranja udeležence, ki se prijavijo na usposabljanje, vodenje skozi postopek in na koncu ureditev dokumentacije. Komunikacija z udeleženci, predavatelji, vodstvom teh programov ... Sem vključen v šport ampak iz administrativnega vidika (smeh op. p.)."

"Poleg službe, pa leto in pol starega otroka in družine sem si nakopal en kup dela"

"Moram priznati, da sem imel po zadnji poškodbi težave z glavo, da nisem odplaval." Foto: Vid Ponikvar V prestopu iz praktičnega dela športa v bolj teoretski spoznava pomembnost izobrazbe. "Jaz sem tekom športne kariere zelo, zelo počasi študiral na fakulteti za varnostne vede. Tam sem leta 2016 tudi diplomiral, kdaj pa sem začel študirati pa raje ne povem (smeh op. p.), takoj za tem sem se vpisal na magisterij, opravil vse izpite, zdaj pišem magistrsko nalogo. Vzporedno sem začel študirati tudi na Pedagoški fakulteti v Mariboru, smer športno treniranje, iz stališča, da bi imel tudi neko izobrazbo na področju športa. Pridobiti želim naziv diplomirani trener juda. Ko bom zaključil to, pa se bom verjetno prijavil še na kakšen magisterij s področja športa, ali menedžmenta, ali česa podobnega …"

"Poleg službe, pa leto in pol starega otroka in družine sem si nakopal en kup dela, ki pa se hvala bogu bliža koncu," v smehu pojasnjuje Ljubljančan. Odvečno energijo je po koncu kariere znal koristno uporabiti, čeprav sprva to ni bilo samoumevno: "Moram priznati, da sem imel po zadnji poškodbi težave z glavo, da nisem odplaval. V času športne kariere sem treniral dvakrat na dan, to je pomenilo minimalno štiri ure intenzivnih treningov, in ko se to enkrat konča, ima človek toliko energije, da ne ve, kam bi jo dal. In časa seveda. Navajen si 20 let hoditi ob sedmih zjutraj in sedmih zvečer na trening, vmes počivati in se ukvarjati s hobiji, ki so itak povezani s športom. Potem se to konča, dan ima 24 ur in ti ne veš, kako bi jih izkoristil."

"Če si dober tekmovalec, še ne pomeni, da boš tudi dober trener"

"Trenersko delo je dinamično in si precej od doma. To je zame velik minus." Foto: Simon Kavčič Danes ima dan zanj premalo ur, ob vsem mu zmanjkuje časa za negovanje svoje borilne veščine. "Zdaj so me obveznosti malo povozile, priznam, časa za treninge nimam, v bližnji prihodnosti pa načrtujem, da bi prišel malo nazaj. Pozabiti veščine ne moreš kar tako, ko enkrat dosežeš določeno raven. 'Smotano' je edino, ko bi glava rada nekaj izvedla, telo pa ne more," pravi, a vseeno izpolnjuje tudi etično dolžnost vsakega judoke, da znanje predaja naprej.

"Še vedno sem v judu, velikokrat me prosijo, da bi vodil kakšne priprave. Z judom sem še tesno povezan, delam še vedno z evropsko judo zvezo, dejaven sem na zelo veliko področjih in mi pogosto zmanjka časa," pravi, a opozarja: "Dolžnost opravljam s predavanji in vodenjem priprav, obstaja pa nenapisano pravilo, ki pravi, da če si dober tekmovalec, še ne pomeni, da boš tudi dober trener. Nihče ne pravi, da se ne bom še vrnil v trenerske vode, ampak trenutno za to nimam časa. Kot trener bi zamudil precejšen del odraščanja svojega otroka. Ob kupu ostalih obveznosti tudi ni časa. Trenersko delo je dinamično in si precej od doma. To je zame velik minus."

Katere športe spremlja kot civilist?

"Mešane borilne veščine so po zgolj kontroliran pretep"

Mešane borilne veščine, ki zamikajo tudi številne judoiste, ga niti približno ne zanimajo. "Veliko judoistov, ki niso povsem v vrhu, se odloči za ju-jitsu ali MMA. Ju-jitsu v moji glavi še vedno spada pod šport, mešane borilne veščine pa so po mojem mnenju zgolj kontroliran pretep. Ne spremljam ga, to pa ne pomeni, da teh športnikov ne spoštujem. Imam zelo dobrega prijatelja Uroša Jurišiča, ki je eden najboljših, če ne celo najboljši v tem športu. Zelo ga spoštujem, ker vem, koliko treninga in truda posveča temu športu. Zdi pa se mi, da se večina mladih s športom, kjer je poudarek predvsem na udarcih, ne začne ukvarjati z namenom obrambe, ampak … To ne spada pod samoobrambo."

"Hotel sem trenirati gimnastiko, pa je na moji osnovni šoli ni bilo." Foto: Sportida

V judu prepovedane vse stvari, ki lahko ogrožajo človekovo življenje

MMA zahteva nekaj krvoločnosti, judo je povsem druga zgodba, prav Sedej, vprašanje je bolj ali manj filozofsko: "Judo bazira na etiki in etičnem obnašanju, na vprašanju, kako naj človek sam vpliva na dobro družbe. Judo se je razvil iz starodavnega ju-jitsa, Džigoro Kano (osnovatelj veščine) je odvzel vse stvari, ki lahko ogrožajo človekovo življenje. Dovoljeni so denimo samo vzvodi na komolec in to zato, ker je to edni zglob, ki se ga da zelo hitro, brez zapletene operacije nazaj 'naštimat', kar sem se naučil v zadnjih delih svoje kariere (smeh op. p.). Vsi udarci pa so ohranjeni v starodavnem načinu, v judo katah, ki pa jih izvajajo samo starejši, izkušenejši mojstri, ki življenje dojemajo drugače in so za to znanje tudi dovolj zreli."

V judu se je Sedej znašel naključno. "Hotel sem trenirati gimnastiko, pa je na moji osnovni šoli ni bilo. Je pa imel na moji šoli Valentina Vodnika predstavitev Judo Klub Bežigrad. Udeležil sem se je, videl, da je vse skupaj dovolj podobno gimnastiki, ker so metali eden drugega, pa sem si rekel, gremo probat. Ko sem začel, nisem več mogel ven."

