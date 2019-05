Štangarjeva v Bakuju do sedmega mesta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska judoistka Maruša Štangar je na grand slamu v Bakuju osvojila sedmo mesto v kategoriji do 57 kilogramov. V treh nastopih je dosegla vsega eno zmago, naslednja dvoboja pa je Slovenka zaradi poškodbe nato predala.

Štangarjeva je bila v uvodnem krogu prosta, nato pa v podaljšku premagala Turkinjo Nazlican Kilic. Že naslednjem nastopu je predala dvoboj s Španko Lauro Martinez Abelenda, se vseeno uvrstila v četrtfinale, kjer je dvoboj nato brez boja dobila še Srbkinja Milica Nikolić.

V konkurenci do 57 kg je Kaja Kajzer izgubila uvodni dvoboj s Kitajko Hongjie Tian.

Jereb končal v prvem krogu, Gomboc v drugem

V moški konkurenci sta v kategoriji do 66 kilogramov nastopila evropski prvak Adrian Gomboc in Andraž Jereb. Slednji je moral v prvem nastopu priznati premoč 20-letnemu Kazahstancu Sunggatu Zhubatakanu. Gomboc pa je v prvem nastopu po podaljšku izločil letošnjega zmagovalca Jekaterinburga Francoza Kiliana Le Boucha. V drugem nastopa pa je bil od slovenskega tekmovalca v podaljšku boljši 22-letni Španec Alberto Martin Gaitero, letos že tretji v Tel Avivu in Antalyi.

V soboto bosta slovenske barve med drugim branili olimpijska prvakinja Tina Trstenjak in Andreja Leški v kategoriji do 63 kg. Predvsem za Trstenjakovo je Baku dobrodošel teren, saj je lani tam osvojila kolajno na svetovnem prvenstvu, pred štirimi leti pa tudi na evropskih igrah.

