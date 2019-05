Velenškova bronasta v Bakuju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Velenškova, nosilka brona z zadnjih olimpijskih iger v Rio de Janeiru v kategoriji do 78 kg, je še enkrat potrdila izredno delo nog. Najprej je dosegla met potem, ko je tekmici z izbijanjem leve noge zrušila ravnotežje. Nato je to ponovila na polovici dvoboja, kjer je bil met še bolj prepričljiv, pa čeprav je pred tem Francozinja pripravila dober prijem, nato pa jo je varovanka Marjana Fabjana še drugič v dvoboju presenetila in si tri dni pred 28. rojstnim dnem pripravila tudi prvo majhno darilo.

Pot do kolajne

Pred tem je Velenškova na poti do kolajne odpravila nekdanjo dvakratno svetovno podprvakinjo in nosilko desetih kolajn s panameriških iger Mario Suelen Altheman, ki jo je letos ugnala že v Parizu. V četrtfinalu je s tatamija poslala Ukrajinko Galino Tarasovo, v polfinalu pa je bila od Štajerke močnejša kasnejša zmagovalka Ukrajinka Jelizaveta Kalanina iz Ukrajine, bronasta z zadnjega EP, ki je Velenškovo prvič premagala lani v finalu tekme v Agadirju.

V kategoriji do 89 kg je Klara Apotekar osvojila peto mesto, Vito Dragić v kategoriji nad 100 kg pa je izpadel po prvi borbi. V soboto je srebro v kategoriji do 63 kg osvojila Tina Trstenjak.

Preberite še: