Trstenjakovi srebro v Bakuju, Japonka ostaja nepremagljiva

Judoistka Tina Trstenjak je na grand slamu v Bakuju osvojila srebrno kolajno. V velikem finalu je slovensko olimpijsko prvakinjo ugnala Japonka Miku Taširo, ki je po dveh minutah in 20 sekundah zmagala z vzvodom.

Petindvajsetletna Miku Taširo, tretja na svetovni lestvici, ostaja nerešljiva uganka za tri leta starejšo varovanko celjskega stratega Marjana Fabjana, Slovenka je na svetovni jakostni lestvici mesto pred Japonko. V osmem dvoboju je Japonka dosegla še osmo zmago.

Tokrat je bila prepričljiva, saj je Štajerko prisilila v dve kazni že pred polovico finala, nato pa pripravila vzvod roke, iz katerega se je Trstenjakova že skoraj izvila, na koncu pa je tekmovalka iz dežele vzhajajočega sonca dvoboj vendarle dobila.

Trstenjakova je imela težak žreb

Baku ne glede na finalni poraz ostaja uspešno prizorišče za borko Sankakuja, saj je lani na svetovnem prvenstvu v Azerbajdžanu osvojila bron, pred štirimi leti pa se je tukaj veselila srebra na evropskih igrah, ki so štele tudi kot evropsko prvenstvo, temu pa so slovenska dekleta dodala še ekipno kolajno. Po drugi strani pa jo je prav v Bakuju že lani v polfinalu SP premagala prav Miku Taširo.

Slovenska šampionka je imela težak žreb, saj se je že v uvodnem nastopu pomerila z 31-letno Brazilko Ketleyn Quadros, bronasto z zadnjih olimpijskih iger v Rio de Janeiru, dvoboj pa je najboljša slovenska judoistka, ki je sicer prevladovala, dobila šele z metom v 20. sekundi podaljška.

Poljakinja Agata Ozdoba Blach, tudi že nosilka kolajne z EP in SP, ni našla prave rešitve za Celjanko in 17 sekund pred koncem je prejela še tretjo kazen, po kateri je za zmago morala čestitati tekmovalki z napisom SLO v zlati barvi na kimonu.

Sledil je polfinale z Nemko Martyno Trajdos, bronasto z zadnjega EP v Izraelu. Gre za stari znanki, ki sta se na uradni tekmi pomerili že 17. v karieri, 13. pa se je zmage veselila Trstenjakova, pa čeprav je tokrat do zmage prišla po več kot dveh minutah podaljška, ko si je Nemka prislužila še tretjo kazen.

Andreja Leški je presenetljivo izpadla že po prvi borbi. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Slovo Leškijeve že po prvi borbi

Nepričakovano se je že po prvi borbi poslovila Andreja Leški. Usoden je bil vazari po dobri minuti dvoboja.

Anka Pogačnik je v kategoriji do 70 kilogramov izgubila uvodni dvoboj z Nemko Miriam Butkereit, ki je letos že stala na stopničkah v Düsseldorfu in Antalyi, po več kot dveh minutah podaljška. Gorenjka je prikazala dober judo, žal pa si je prislužila tudi tri kazni in se po diskvalifikaciji poslovila od nadaljnjih nastopov.

Tekmovanje se bo končalo v nedeljo. Slovenske barve bodo branili Klara Apotekar v kategoriji do 78 kilogramov, njena polsestra Anamari Velenšek v kategoriji nad 78 kilogramov in Vito Dragić v kategoriji na 100 kilogramov. Za Turčijo bo v kategoriji do 90 kilogramov nastopil tudi Mihael Žgank.

