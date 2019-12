Bojeviti Štajerec brez lažne skromnosti: V Tokio ne grem le sodelovat! #video

Trajković je na nedavni veliki nagradi v Moskvi osvojil četrto mesto in se na olimpijski lestvici Svetovne zveze za olimpijski taekwondo (WTF) utrdil med šesterico najboljših, ki bodo dobili vozovnico za Tokio. Uradno potrditev te jakostne lestvice pričakuje še ta mesec, najpozneje pa januarja prihodnje leto, že danes pa se je na novinarski konferenci v Mariboru lahko veselil olimpijske norme. "Kmalu bo minilo osem let, odkar sem nazadnje nastopil na olimpijskih igrah," se je spomnil svoje prve olimpijske izkušnje ter hitro dodal, da bo leto 2020 drugačno.

Pred osmimi leti šokiral vse, tudi sebe

"Takrat je bil povsem drugačen način kvalifikacij, takrat sem prišel kot 20-letnik v višjo kategorijo in šokiral vse, tudi sebe, zdaj pa sem z dobrim delom v štirih letih kazal konstante rezultate in visoko raven pripravljenosti. Prišel sem celo na peto mesto na olimpijski rang lestvici, kar me zelo veseli, ker vem, kakšni borci so v igri, kakšne sisteme imajo druge države, kako se pripravljajo … Vedno pravimo, kako majhna je Slovenija, ampak zdaj lahko tudi jaz pokažem, kako je mogoče v tej mali Sloveniji in v športu, ki ni tako popularen, dosegati vrhunske rezultate in parirati tem največjim in najboljšim," pravi borec iz Slovenske Bistrice, vesel, da mu olimpijske vozovnice ne bo treba loviti na posebnem kvalifikacijskem turnirju, ki ga bo WTF pripravila aprila prihodnje leto: "Dobro je, da mi je uspelo toliko prej, na kvalifikacijskih turnirjih namreč vedno lahko nastane kakšno presenečenje, kakšne nepredvidljive situacije, poškodbe ali bolezni, zaradi katere ostaneš brez vsega."

Na olimpijskih igrah je že nastopil, leta 2012 v Londonu. A je danes povsem drugačen, pravi. Foto: Simon Kavčič

"Dokazal sem si, da lahko pariram vsem najboljšim"

V Moskvi se mu je kolajna izmuznila za las, je pa letos že nekajkrat dokazal, da spada v špico, na evropskem prvenstvu v Italiji je bil bronast, drugo mesto je osvojil na turnirjih v Belgiji, Maroku in BiH, zmagal je na odprtem prvenstvu Latvije v Rigi … In tako je zadnjih nekaj let, na konstantnost forme je ponosen. "Dokazal sem si, da lahko pariram vsem najboljšim. Sem jim enakovreden. V zadnjih treh letih sem premagoval olimpijske, svetovne in evropske prvake, zmagovalce grand prixov, to je vsekakor razlog za optimizem."

Glede na izkušnje s tatamijev tudi na olimpijski turnir ne gre kot statist. Visoki apetiti so na mestu, razmišljanje o olimpijski medalji pa ni zgolj sanjarjenje, pač pa povsem realen cilj. "Moja želja in moj cilj je osvojiti olimpijsko medaljo. Ni me strah tega povedati, seveda pa je ne morem obljubljati. Na olimpijskem turnirju bo samo 16 borcev in vsi bodo pripravljeni maksimalno. Lahko premagam vsakega od njih, a tudi vsak od njih lahko premaga mene. Na igre ne grem samo sodelovat. Sodeloval sem enkrat že in lahko povem, da ni tako fino."

Časa za pripravo na pretek

Slavnostno odprtje iger v Tokiu bo 24. julija 2020, redki slovenski športniki, ki že vedo, kaj bodo počeli naslednje poletje, imajo časa za priprave na pretek. Trajković ga namerava pametno izkoristiti: "Imam res ogromno časa, da se posvetim vsem potencialnim tekmecem, se pripravim nanje, pripravim sebe tako fizično kot psihično. Tekem do olimpijskih iger ne bom izpuščal, prijavljal pa se bom predvsem na tiste, na katerih bodo borci, ki bodo tudi na olimpijskih igrah. Sama priprava in potek sezone dvomim, da bosta drastično drugačna kot do zdaj, saj več kot očitno sistem, ki smo ga peljali do zdaj, zelo dobro deluje in zdi se mi brez zveze spreminjati nekaj, kar dobro gre."

"Z večino borcev sem se srečal več kot enkrat v zadnjih letih, skrivnosti med nami praktično ni, zato pa je treba na treningih ves čas nekaj dodajati, malo spreminjati in poskušati na tekmovanjih presenetiti s kakšno novo zvijačo." Foto: Simon Kavčič

Kot olimpijec bolj zanimiv za sparing partnerje

Dobra stvar, ki je ne bo spreminjal, je njegova ekipa, trenerja Jure Pantar (klubski) in Dragoslav Zarić (reprezentančni), pa oče, ki opravlja delo kondicijskega trenerja, ter fizioterapevt Mario Dušak, kot olimpijski potnik pa si vendarle obeta tudi izboljšanje v eni stvari, sparingih. "Kot olimpijec sem zdaj bolj zanimiv za sparing partnerje. Poskušali bomo povabiti čim več ljudi k nam v Maribor, da se lahko v miru pripravljam v domačem okolju in da so treningi resnično prilagojeni samo tistemu, kar potrebujem. V Sloveniji ni veliko borcev, ki bi mi lahko kakovostno parirali, ob tej priložnosti se moram zahvaliti Patriku Divkoviću, ki je bil edini na takšni ravni, da mi je lahko pomagal. Zadnjega pol leta sva trenirala in srčno upam, da je to pomagalo tudi njemu in se bo kvalificiral v Tokio prek aprilskega turnirja. Ampak moramo najti tudi druge, kakovostne borce, ki mi bodo lahko prišli pomagat."

Njegovi prednosti sta hitrost in raznolikost udarcev

Na treningih in sparingih pa bo pilil podrobnosti, še pravi Trajković, borce, s katerimi se bo pomeril v olimpijski areni, dobro pozna, kot poznajo oni njega. Skrivnosti na tej ravni ni. "Z večino borcev sem se srečal več kot enkrat v zadnjih letih, skrivnosti med nami praktično ni, zato pa je treba na treningih ves čas nekaj dodajati, malo spreminjati in poskušati na tekmovanjih presenetiti s kakšno novo zvijačo. Z nečim drugačnim in nepričakovanim. Moja največja prednost je še vedno hitrost in raznolikost udarcev in na tem bosta tudi temeljili moja pripravljenost in taktika. Ponavljam pa, da je ves čas nekaj treba dodajati," še pravi trenutno najboljši slovenski taekwondoist.

